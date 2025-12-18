„Hinne Schröder“ wird Co-Trainer beim MTSV Hohenwestedt

Der Flens-Oberligist MTSV Hohenwestedt hat sein Trainerteam für die Rückrunde vervollständigt. „Der Ex-Heider ‚Hinne‘ Schröder wird das Trainerteam um ‚Ari‘ Müller beim MTSV komplettieren“, konnte Dennis Jera, der sportliche Leiter der Mittelholsteiner, unserer Redaktion am Mittwoch voller Stolz berichten.
„Der B-Lizenz-Inhaber und Ex-Regionalligaspieler ist für uns eine absolute Wunschlösung. Ich war schon, als Hinne noch aktiver Spieler war, sehr an einer Verpflichtung interessiert, aber es hat zu dem Zeitpunkt einfach nicht gepasst. Wir sind aber weiterhin in Kontakt geblieben, und nun hat sich eine neue Situation ergeben und es passt“, ist Jera mehr als froh, dass es mit der Verpflichtung von Schröder endlich geklappt hat. Schröder war zuletzt für den West-Verbandsligisten ETSV Fortuna Glückstadt noch als Feldspieler aktiv.
Hintergrund der Personalie war auch, dass der bisherige Co-Trainer Florian Kramme sich in den kommenden Monaten auf den Erwerb der B-Lizenz konzentrieren wird und daher in der Rückserie wieder seinen vorherigen Posten als Torwarttrainer einnimmt. „Ich freue mich darauf, mit Ari und Hinne den MTSV weiter zu gestalten und zu entwickeln. Hinne ist genau der richtige Mann dafür“, sagte Jera abschließend.