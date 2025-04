Hinderers Treffer erlöst die Sportfreunde

Vor einer großen Zuschauerkulisse begann die Partie zunächst recht verhalten. Beide Seiten blieben anfangs bemüht, dem Gegner nicht ins offene Messer zu laufen. Ein erstes dickes Ausrufezeichen setzten in der 15. Minute die Gäste, als ein Pfostenschuss die Herzen der Sportfreunde-Anhänger in Schockstarre versetzte. Es folgte eine kurze Phase, in der Durlangen es verstand, das Spielgeschehen größtenteils in die Lorcher Hälfte zu verlegen und Patrick Stähle die Gelegenheit gab, sein ganzes Können zu zeigen.

– Foto: Hansjürgen Jablonski