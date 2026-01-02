Hinder-Cup 2026 und AH-Turnier in Reutener Durlesbachhalle

Am Freitagabend steigt ab 18:00 Uhr das AH-Turnier mit acht Mannschaften. Neben den Lokalrivalen SG Aulendorf, FV Bad Waldsee, SV Haisterkirch, FV Molpertshaus sowie Gastgeber SV Reute sind auch der TSV Berg, SV Horgenzell und der SV Kehlen am Start und versprechen wieder ein sehr interessantes Turnier.

Samstag beginnt dann der Hinder-Cup 2026 mit den Vorrundenspielen. Auch hier ist Spannung garantiert und das Starterfeld bei der 33.Auflage war wieder einmal vorzeitig ausgebucht. Ein paar Teams mussten leider eine Absage erteilt bzw. auf die Warteliste vertröstet werden. Titelverteidiger ist der FC Vollister FC, der natürlich wie die anderen Favoriten aus den Vorjahren wieder am Start ist. Nach wie vor großen Anklang findet das Hobbyturnier am Samstagnachmittag ab 16:20 Uhr, bei dem 10 Teams um die Pokale konkurrieren. Zusätzlich gibt es für den Sieger einen Wertgutschein für das Czardas Bad Waldsee zu gewinnen – der SV Reute bedankt sich hierfür sowie das Sektsponsoring beim Hinder-Cup 2026 ganz herzlich bei Tuncay Caba.

Am Sonntag geht es um 10:45 Uhr mit den Vorrundenspielen beim Hauptturnier weiter, ehe es dann nachmittags ab 13:20 Uhr in der Zwischen- und Finalrunde richtig ernst wird. Das Finale um den Hinder-Cup 2025 ist auf 16:25 Uhr terminiert. Der Sieger bekommt neben dem Wanderpokal auch ein Preisgeld. Das Gerümpelturnier des SV Reute gilt als eines der traditionsreichsten Turniere für Freizeitmannschaften in der Region und findet seit 1992 statt.

Sowohl das AH-Turnier als auch der Hinder-Cup können jederzeit live über die untenstehenden Links zu den Turnierplänen verfolgt werden. Der Hinder-Cup kann zudem über das Portal FuPa live verfolgt werden.