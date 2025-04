Hin- und hergerissen: Attaching schenkt wieder eine Führung her

Der BC Attaching kassiert beim SV Nord-Lerchenau ein spätes Gegentor. So reicht es nicht zum Sieg und der BCA muss sich mit dem Remis zufrieden geben.

Bis in die Schlussphase war der BC Attaching im Bezirksliga-Duell beim SV Nord Lerchenau auf Kurs Auswärtserfolg. Dann trafen die Münchner zum 1:1. Dabei blieb es. Für die Attachinger hat sich somit die Geschichte vom vergangenen Wochenende wiederholt. „Ich weiß wieder nicht, ob ich mich über den Punkt freuen oder zwei Zählern nachtrauern soll“, sagte BCA-Trainer Stephan Fürst nach einem hart umkämpften Duell.

Dieser Plan ging jedoch nicht auf, weil die Attachinger in Hälfte eins zu wenig investierten. Nord konnte ohne großen Aufwand das eigene Tor verteidigen. Die gute Nachricht: Auf der anderen Seite stand immerhin ebenfalls die Null.

Eine Woche zuvor hatten die Attachinger im Heimspiel gegen Aschheim nach zweimaliger Führung 2:2 gespielt. Gegen einen namhaften Gegner. Auch der SV Nord ist von den Einzelspielern her stark aufgestellt. Fürsts oberstes Ziel war, nicht zu verlieren, um den Tabellennachbarn nicht davonziehen zu lassen. Dafür hatte er sich einen Plan überlegt: „Wir sind absolut fit. Wir wollten Nord mit unserer Startelf müde spielen und dann über die Einwechselspieler das Spiel entscheiden.“ So zumindest die Theorie.

Nach dem Seitenwechsel legten die Attachinger eine Schippe drauf. In der Offensive fehlten aber weiterhin die zündenden Ideen. Mit einer Ausnahme: In der 51. Minute spielte der im Sturm aufgebotene Franz Gamperl quer auf Patrick Huljina, der den Ball technisch anspruchsvoll ins Tor chippte. Attaching verteidigte die Führung bis in die Schlussphase.

Da erhöhten die Lerchenauer den Druck – unter anderem mit langen Bällen auf die großen Spieler. Doch die BCA-Defensive stand weiterhin gut. Nur einmal passten die Gäste nicht auf. Sie ließen den Rückraum unbesetzt. Fitim Konjuhi kam an den Ball und wuchtete die Kugel aus 25 Metern hart und platziert in die Maschen (82.).

Beim 1:1 blieb es bis zum Schlusspfiff. Der BCA trauerte einerseits der nächsten vergebenen Führung nach, freute sich aber andererseits über einen Auswärtspunkt. Fürst: „Ich bin hin- und hergerissen. Wir werden sehen, was dieser Punkt wert ist.”