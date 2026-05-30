Hin und Her im Mommsenstadion, Füchse siegen weiter

– Foto: Ralf Seedorff

Am Wochenende steht der 31. Spieltag der Berlin-Liga an.

Im Verfolgerduell stellte Stern 1900 früh die Weichen auf Sieg. Dachte man zumindest, nachdem Omar Hajjaj nach der Anfangsviertelstunde per Doppelpack auf 0:2 stellte. Doch der SCC schlug zurück, verkürzte zunächst vor der Pause, drehte die Partie dann nach Wiederanpfiff per Doppelpack von Janos Löbe. Das letzte Wort hatten die Gäste aus Steglitz, die sich mit dem 3:3 einen Punkt sicherten.

Die Füchse lassen trotz der bereits eingesackten Meisterschaft nicht locker und schlugen am Freitagabend auch Polar Pinguin. Dabei ging das Schlusslicht zunächst durch James Ifeanyichukwu Ndubueze in Führung, doch die Füchse drehten die Partie durch Treffer von Can Türker, Artem Cygankov und Rayan Ait Manssour. ---

Blau Weiß 90 ist Zweiter, hat auch schon sieben Punkte Vorsprung auf die weiteren Verfolger. Staaken befindet sich nach zunächst starker Rückrunde im Formtief, hat die letzten vier Partien allesamt verloren und ist auf Rang elf abgerutscht. ---

Altglienicke II hat sich mit zwei Siegen zuletzt über den Strich geschoben. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt allerdings nur einen Punkt. Wilmersdorf blickt derweil nach oben, kann Rang drei attackieren. ---

Heute, 14:00 Uhr SV Empor Berlin Empor Berlin TSV Rudow Berlin TSV Rudow 14:00 PUSH

Auf dem dritten Platz steht derzeit der SV Empor. Die Prenzlberger sind eines der formstärksten Teams, haben sich längst aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Rudow ist nach bisher starker Saison mit sechs Punkten Vorsprung auf Rang 16 zwar noch nicht gerettet, dennoch aber in einer recht komfortablen Lage. ---

Für Biesdorf ist die Situation deutlich angespannter bei nur drei Punkten Vorsprung auf Frohnau. Hohen Neuendorf liegt direkt vor der Fortuna, hat drei Zähler mehr auf dem Konto. ---

Morgen, 12:45 Uhr Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC Berlin Türkspor Bln Türkspor 12:45 PUSH

Frohnau ist 16., kann und will die Abstiegsränge verlassen. Gegner am Sonntag ist Türkspor. Die Gäste sind das formschwächste Team, warten seit sechs Wochen auf einen Dreier. ---

Morgen, 13:00 Uhr Berliner SC Berliner SC SSC Südwest 1947 SSC Südwest 13:00 PUSH

Auch für Südwest geht es darum, über den Strich zu springen. Dafür braucht es einen Erfolg beim wiedererstarkten Berliner SC, der die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnte. ---

Sportlich geht es bei den Spandauer Kickers derzeit auf und ab. Dennoch ist Platz drei weiter in Reichweite. Das gilt auch für Mariendorf. Der TSV liegt einen Punkt vor dem Gegner.

---

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden:

https://www.fupa.net/auth/login