Hin und her bei Gluthitze

Am letzten Spieltag der Saison empfing die SG Wyhl/Endingen II den Bahlinger SC III zum Nachbarschaftsderby. Im „Endinger Erle“ entwickelte sich eine Partie die hin und her wog. Den Spielern machten die ca. 40 Grad in der Sonne zu schaffen. Dennoch war das Spiel sehr unterhaltsam und ging am Ende mit 4:3 an die Gastgeber.

Die Hausherren hatten etwas mehr von der Partie und spielerisch gute Ansätze. Doch der letzte Pass bzw. der Abschluss waren zu unpräzise. Und so kam es, wie es im Fußball so oft vorkommt… Nach einem Konter, tauchte Benjamin Funk frei vor SG-Keeper Marco Krüger auf und netzte souverän ein – 0:1 (27.). Doch glücklicherweise, sollte der Ausgleich nicht lange auf sich warten lassen (34.). Nach einem gut getimten, vertikalen Pass, lief Timo Ritter seitlich in den Strafraum. Er zog nach innen, am Verteidiger vorbei und tunnelte den BSC-Schlussmann. Danach hatte die SG einen Chancenwucher, doch verschiedenste Spieler scheiterten im Abschluss. So hätte es locker 3:1 zu Halbzeit stehen können/müssen.

Zur zweiten Halbzeit wurde der Routinier Felix Steinmetz (SG) eingewechselt. Dieser sollte sich als „Gamechanger“ erweisen. Dominik Melcher setzte sich an der Torauslinie durch und passte an den ersten Pfosten zu Felix. Dieser drückte sein Gesäß nach hinten, schirmte somit den Ball ab und schoss ins kurze Eck. Diese Kaltschnäuzigkeit und Erfahrung brachte das frühe 2:1 (47.). Das Felix ein eminent wichtiger Faktor sein wird, das wussten die altgedienten Spieler (darunter auch ich) auf dem „Rentnerbänkle“ schon bei der Einwechslung. Im Schatten wurde bei einem kühlen, isotonischen Kaltgetränk gefachsimpelt. Doch auch über die Qualität des früheren Oberligaspielers Benjamin Funk (41) waren sich die „Rentner“ (+- 40) alle einig. Dieser drehte die Partie binnen zwei Minuten und markierte somit seinen Dreierpack. Nach zwei defensiven Unzulänglichkeiten konnte Funk beide „Geschenke“ eiskalt zum 2:3 verwerten. Shit, so sollte das letzte Spiel der Saison nicht verlaufen, denn man stand noch in einer Dreierkonkurrenz um Platz 4. Also hieß die Devise – weiter nach vorne spielen, trotz brütender Hitze. Auch der „hohe“ Rasen machte den Spielern im Passspiel zu schaffen. Doch die SG versuchte alles und kam auch prompt zum Ausgleich. Nach einer Halbfeldflanke von Marco Schneider wurde Felix Steinmetz am zweiten Pfosten sträflich alleine gelassen, was es zu bestrafen wusste (58.). Danach entwickelte sich eine offene Partie mit je einem Lattenknaller – Benjamin Funk und Henric Ritter. Kurz vor Spielende fiel dann der viel umjubelte Siegtreffer für die Hausherren (83.). Nach einem seitlichen Freistoß, kam Felix zum Kopfball, welcher der BSC-Keeper reflexartig abwehren konnte. Leider, aus seiner Sicht, zwar seitlich aber direkt vor Timo Ritter`s Füße. Dieser konnte das Spielgerät über die Linie drücken – 4:3. In der Nachspielzeit konnte sich SG-Torwart Marco Krüger nochmal auszeichnen und ein verunglückte Flanke noch über die Latte wischen – das war knapp, aber toll reagiert. Dann pfiff der gut leitende Schiedsrichter die „Glutofenpartie“ ab.

Fazit

Zeitlich etwas glücklich, aber anhand der Chancen ein verdienter Heimsieg. Leider, hat die SF Winden auch gewonnen. Dennoch ist Tabellenplatz 5 eine tolle Leistung mit dem das Trainerteam um Peter Klär und Valon Dogani sowie die Mannschaft voll zufrieden sein können. Es war eine harte, lange Saison mit einem guten Abschluss. Darauf kann man zur kommenden aufbauen. Nun ist erst mal Sommerpause, auch für mich.

„Mit der Feder stets am Leder“ auch in der neuen Spielzeit. Vielen Dank an meine treue Leserschaft. See you soon...

Spielbericht: Stefan Seiter