Hin-und-Her beendet: TuS Buisdorf präsentiert Wittenius-Nachfolger

Seit Ende vergangener Woche hat die Suche nun ein Ende. Torsten Reisewitz bringt die Erfahrung von weit über 200 Landesligaspielen an der Seitenlinie mit nach Buisdorf. Zuletzt trainierte der 51-Jährige seit 2016 den SSV Homburg-Nümbrecht. Zuvor war Reisewitz unter anderem schon beim SSV Bergneustadt in der Mittelrheinliga und Borussia Lindenthal-Hohenlind als Trainer aktiv. Vor kurzem verkündete Nümbrecht die Trennung von Reisewitz.

Kontakt über Fast-Transfer

Der Kontakt von Buisdorf mit seinem neuen Trainer kam dabei fast ein bisschen zufällig zustande. "Wir hatten ihm auf dem Schirm, für uns war er aber offensichtlich nicht verfügbar, da er ja schon ewig bei Nümbrecht war", erklärt Bächer. Letztlich wurde ein TuS-Spieler auf den frei gewordenen Reisewitz aufmerksam. Eigentlich hatte der 51-Jährige den Akteur nach Nümbrecht gelotst, informierte den möglichen Neuzugang aber darüber, dass es für ihn als Trainer nicht weitergehe. "Damit ist für uns diese Tür aufgegangen. Wir haben ihn einen Tag später informiert. Das Interesse war von seiner Seite aus direkt gegeben. Nach den Gesprächen wollte er noch eine Woche nachdenken und hat uns dann final das 'Okay' gegeben", sagt Bächer. Der Transfer des Buisdorf-Spielers zum SSV ist indes auch vom Tisch.

Klassenerhalt und ein Fünf-Jahres-Plan

Mo., 09.06.2025, 15:15 Uhr Wahlscheider SV Wahlscheid TuS Buisdorf TuS Buisdorf 15:15 PUSH

In den letzten zwei Spielen geht es für den TuS noch darum, den Klassenerhalt endgültig klarzumachen. Die Ausgangslage ist mit vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone durchaus komfortabel. Gelingt der Klassenverbleib, soll die Entwicklung mit Reisewitz in den kommenden Jahren Stück für Stück vorangetrieben werden. "Im nächsten Jahr ist ein guter Mittelfeldplatz unser Ziel. In drei bis fünf Jahren wollen wir oben mitspielen - das ist unsere Agenda", erklärt Bächer. Gegen den Wahlscheider SV kann der TuS die letzten Zweifel im Abstiegskampf ausräumen.