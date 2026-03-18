Himmelsthür vor Umbruch – Trainer Genc kündigt Abschied an

– Foto: tus_gw_himmelsthuer_fussball

Beim TuS Grün-Weiß Himmelsthür fallen sportliche und strukturelle Entwicklungen derzeit zusammen. Nach der 0:3-Niederlage gegen den SC Harsum hat Trainer Ali Genc seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt. Der Verein steht damit vor einem personellen Einschnitt – mitten im laufenden Abstiegskampf der Bezirksliga Hannover 4.

In einer persönlichen Stellungnahme blickte der Trainer auf seine Zeit zurück: „Ich blicke auf eine unglaublich schöne und emotionale Zeit mit vielen besonderen Momenten und großartigen Menschen zurück. Natürlich gab es auch Herausforderungen, die wir nur durch starken Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung gemeinsam bewältigen konnten.“

Unmittelbar nach der Partie gab Trainer Ali Genc bekannt, den Verein zum Saisonende zu verlassen. Damit endet eine prägende Phase für den Klub, in der Genc maßgeblich an der sportlichen Entwicklung beteiligt war.

Der Verein würdigte Genc als zentralen Baustein der sportlichen Entwicklung und betonte seinen Anteil am Aufbau der aktuellen Mannschaft.

Trotz der angekündigten Trennung steht für Himmelsthür zunächst die sportliche Aufgabe im Vordergrund. Die verbleibenden Spiele der Saison gewinnen angesichts der Tabellensituation weiter an Bedeutung.

Bereits kurzfristig stehen zwei richtungsweisende Begegnungen an. Im Nachholspiel gegen TuSpo Lamspringe bietet sich die Gelegenheit, im direkten Duell im Tabellenkeller wichtige Punkte zu sammeln. Auch das anschließende Spiel beim MTV Almstedt könnte entscheidend für den weiteren Saisonverlauf werden.

Der Verein richtet den Blick daher bewusst nach vorne – mit dem Ziel, die Saison gemeinsam mit dem scheidenden Trainer erfolgreich zu Ende zu bringen und den Klassenerhalt zu sichern.

Der angekündigte Abschied von Ali Genc verleiht der Schlussphase der Saison eine zusätzliche Dimension. Während die sportliche Lage angespannt bleibt, soll die verbleibende Zeit genutzt werden, um die gemeinsame Arbeit erfolgreich abzuschließen.

Die kommenden Wochen werden somit nicht nur über den Klassenerhalt entscheiden, sondern auch darüber, wie sich Himmelsthür aus einer prägenden Ära verabschiedet.