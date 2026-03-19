Himmelsthür nutzt Chance im Kellerduell

– Foto: IMAGO IMAGES

Im Nachholspiel des 18. Spieltags hat TuS Grün-Weiß Himmelsthür einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Beim direkten Konkurrenten TuSpo Lamspringe setzte sich die Mannschaft am Mittwochabend mit 1:0 durch und verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenkeller der Bezirksliga Hannover 4.

Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Die Defensivreihen bestimmten das Geschehen, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging.

Die Partie begann ohne große Höhepunkte. Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig, was der tabellarischen Situation geschuldet war. Lamspringe versuchte, über Ballbesitz Kontrolle zu gewinnen, während Himmelsthür kompakt stand und auf Umschaltmomente lauerte.

Kurz nach Wiederanpfiff fiel die entscheidende Szene der Begegnung. Timothy Nicolaus nutzte in der 48. Minute eine Gelegenheit zur Führung für die Gäste. Der Treffer verlieh Himmelsthür in der Folge mehr Sicherheit.

Lamspringe reagierte mit personellen Veränderungen und erhöhte den Druck, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu kommen. Die Gastgeber bemühten sich um den Ausgleich, fanden jedoch gegen die disziplinierte Defensive der Gäste kaum Lösungen.

Durch den Auswärtssieg verbessert sich Himmelsthür auf 13 Punkte und verkürzt den Abstand auf die Konkurrenz im Tabellenkeller. Lamspringe bleibt dagegen weiter in einer schwierigen Lage und verpasst die Chance, im direkten Duell Boden gutzumachen.

Das Nachholspiel unterstreicht die enge Situation im unteren Tabellenbereich, in dem jeder Punktgewinn entscheidend sein kann.