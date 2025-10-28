Himmelpforten trotzt Immenbeck mit Minimalkader ein 0:0 ab

Am 10. Spieltag der 2. Kreisklasse Stade trennten sich der TSV Eintracht Immenbeck III und der MTV Himmelpforten II mit 0:0. Es war erst das zweite torlose Liga-Spiel in dieser Saison. Während Immenbeck keine Mittel fand, die kompakte Defensive der Gäste zu überwinden, zeigte Himmelpforten trotz personeller Engpässe eine starke Mannschaftsleistung.

Krankheits- und arbeitsbedingt standen MTV-Trainer Thomas Borstelmann nur neun Stammspieler zur Verfügung, ergänzt durch zwei Akteure aus der U19 und einen reaktivierten Spieler. Der Plan war klar: tief stehen und auf Konter warten. „Eine großes Lob an das Team für die geschlossen, starke Mannschaftsleistung und dem verdienten Punktgewinn“, sagte Borstelmann. Seine Mannschaft verteidigte diszipliniert, blieb geduldig und ließ nur wenige Chancen zu.

Immenbeck fand kaum kreative Lösungen im letzten Drittel. Die Gäste kamen dagegen durch schnelle Gegenangriffe mehrfach gefährlich vor das Tor, trafen den Pfosten und scheiterten einmal an Marco Mernik, der auf der Linie rettete. „Himmelpfortens Plan war klar, mit zwölf Mann ein 0:0 zu holen. Kein Anlaufen, tief stehen. Wir hatten keine Ideen, um torgefährlich zu werden“, sagte Immenbecks Co-Trainer Jannik Höper.

Das 0:0 entsprach dem Spielverlauf. Immenbeck hatte mehr Ballbesitz, Himmelpforten zeigte den größeren Einsatz. „Es war insgesamt ein faires Spiel“, betonte Borstelmann. Ein Lucky Punch für die Gäste wäre laut Höper angesichts der kämpferischen Leistung nicht unverdient gewesen.