Himmelpforten setzt Siegesserie fort

Das erste Topspiel im Kampf um Platz 2 gewann der VfL Fredenbeck beim SuSV Heinbockel mit 4:3. Da halfen auch die drei Treffer von Mike Baruth nichts. In der Winterpause hatten die Fredenbecker personell noch einmal nachgelegt und weitere Spieler aus Bützfleth bekommen. Darunter auch der Routinier Bahattin Yilmaz, der schon in der Kreisliga zu den besten Fußballern gehörte und jetzt drei Klassen tiefer sein Können noch einmal unter Beweis stellen wird. Das zweite Spiel im Kampf um die Vizemeisterschaft gewann der MTV Hammah III gegen den SSV Hagen III mit 2:0 und verteidigte Platz 2 der Tabelle.

Nur noch ein weiterer Absteiger

Durch den Rückzug der Eintracht aus Immenbeck wird nur noch eine weitere Mannschaft absteigen. Den Platz hat derzeit die Spielvereinigung Drochtersen/Assel VI inne, die spielfrei war. Der ebenfalls abstiegsbedrohte FC Wischhafen/Dornbusch II hielt seine Partie in Horneburg bei der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg lange Zeit offen, verlor am Ende dann aber doch klar mit 0:3. In der Torschützenliste liegen gleich vier Akteure mit jeweils 9 Treffern vorne: Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II), Erik Gischinski und Mike Baruth (beide SuSV Heinbockel) und Yagiz Sinan (VfL Fredenbeck).