Himmelpforten nicht zu stoppen

Das waren mal wieder Tore satt in der 4. Kreisklasse. 54-mal landeten die Bälle am vergangenen Wochenende in den Netzen. Besonders die Teams aus dem Tabellenkeller bekamen ordentlich die Hütten voll. Den Aufstiegssekt kann der MTV Himmelpforten III nach dem 13. Sieg (!!!) in Folge kaltstellen.

Im Hinspiel hatte der TSV Großenwörden gegen den TuS Jork II den bislang einzigen Punkt in dieser Saison geholt. Diesmal gab es eine eindeutige Angelegenheit. Die Altländer gewannen mit 11:0. Bis zur Pause sah es mit dem 2:0 noch ganz erträglich aus, dann ließen vermutlich die Kräfte nach. Nicht viel besser erging es dem FC Wischhafen/Dornbusch III, der gegen den Tabellenzweiten SV Agathenburg/Dollern II mit 0:10 unter die Räder kam. Etwas mysteriös verlief das Kehdinger Derby in Oederquart. Die SG verlor deutlich mit 2:9 gegen die SV Drochtersen/Assel VI. Trotz hoher Führung kassierten die Gäste zwei Rote Karten. Fast ebenso deutlich, aber ohne Platzverweise verlief die Partie zwischen der SG Lühe III und der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg - Endergebnis 2:8. Dank des dritten Sieges in Serie hat sich die Elf von Trainer Daniel Feldvoss an die Spitzengruppe herangespielt.

Spitzenreiter lässt sich fast Spiel aus der Hand nehmen

Das Topspiel fand in der Hedendorfer Feldstraße statt. Die VSV empfingen den Tabellenführer aus Himmelpforten und mussten dringend gewinnen, um oben dranzubleiben. Der MTV zog bis auf 0:3 davon, die Partie schien entschieden. Doch die Hausherren kamen noch einmal auf 2:3 heran. Am Ende stand dann aber doch ein 3:4. Damit dürfte der Aufstiegszug für Hedendorf/Neukloster IV abgefahren sein. In einer Nachholpartie des 14. Spieltages rehabilitierte sich die SG Lühe III für die 2:8-Heimpleite zwei Tage zuvor gegen Bliedersdorf/Nottensdorf/Horneburg mit einem 3:2 gegen den Schwinger SC II.