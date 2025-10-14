Himmelpforten II unterliegt auswärtsstarker SG Lühe II

In der 2. Kreisklasse Stade empfing der MTV Himmelpforten II die SG Lühe II. Das Duell zwischen einem der heimstärksten und einem der auswärtsstärksten Teams der Liga endete mit einem 1:3 aus Sicht der Gastgeber.

Nach einer halben Stunde brachte Dominik Buchholz die Gäste in Führung, er verwandelte einen Freistoß von Claas Struwe per Kopf. Nur fünf Minuten später erhielt Himmelpforten einen Strafstoß, den Niklas Friedrich sicher zum Ausgleich nutzte.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Lühe zunehmend die Kontrolle. In der 70. Minute gelang es Himmelpforten nicht, den Ball in der eigenen Hälfte zu klären. Über Ömer Faruk Imamoglu kam der Ball erneut zu Claas Struwe, der die Gäste wieder in Führung brachte.

Kurz vor dem Abpfiff sorgte Kevin-Pierre Voß für die Entscheidung. Ein langer Ball von der rechten Seite leitete den Angriff ein, erneut war es Ömer Faruk Imamoglu, der den entscheidenden Pass spielte. Voß vollendete zum 3:1-Endstand.