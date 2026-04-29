Himmelpforten II siegt deutlich gegen Estebrügge II

Archivbild MTV Himmelpforten II – Foto: Christian Nähring

In der 2. Kreisklasse Stade hat der MTV Himmelpforten II gegen den ASC Cranz-Estebrügge II mit 5:0 gewonnen. Die Gastgeber legten früh die Grundlage für den deutlichen Heimsieg und bestätigten ihren Lauf, während Cranz-Estebrügge II nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel diesmal klar unterlag.

Nur fünf Minuten später erhöhte Niklas Friedrich auf 2:0. Der Offensivspieler blieb vor dem Tor konsequent und erzielte in der 29. Minute auch das 3:0. Mit seinem Doppelpack sorgte Friedrich bereits vor der Pause für klare Verhältnisse.

Himmelpforten II setzte den Gegner von Beginn an unter Druck. Trainer Thomas Borstelmann erklärte: „Von Beginn an wollten wir Estebrügge hoch anlaufen. Das haben die Jungs super umgesetzt.“ Schon in der 8. Minute brachte Enrice Dieckmann die Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Hausherren den Vorsprung weiter aus. Timo Franzen traf in der 59. Minute zum 4:0, Daniel Tomforde stellte in der 76. Minute den 5:0-Endstand her.

Borstelmann war mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden: „Auch in der Höhe geht das Ergebnis heute in Ordnung. Ich bin mit der Leistung in allen Mannschaftsteilen sehr zufrieden.“

Für den ASC Cranz-Estebrügge II war es die zweite Niederlage in Folge. Trainer Carl Pien sagte: „Glückwunsch an Himmelpforten, das war hoch verdient. Wir werden das Spiel aufarbeiten und nächste Woche wieder angreifen!“

Himmelpforten II blieb damit im vierten Spiel nacheinander ungeschlagen und holte aus diesen Partien zehn von zwölf möglichen Punkten.