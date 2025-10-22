Himmelpforten II gibt Drei-Tore-Führung aus der Hand

In der 2. Kreisklasse Stade trennten sich der FC Oste/Oldendorf III und der MTV Himmelpforten II im Derby 3:3. Für beide Mannschaften, die in dieser Saison bislang hinter den eigenen Erwartungen zurückbleiben, war es ein Duell mit besonderer Bedeutung. Beide Teams benötigen dringend Punkte.

Der MTV Himmelpforten II legte dabei stark los und nutzte die ersten guten Chancen konsequent. Joey Koch brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, Niklas Friedrich erhöhte sechs Minuten später auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel schien die Partie entschieden, als Nino Henne in der 63. Minute das 3:0 erzielte.

Doch dann verlor Himmelpforten völlig den Faden. Innerhalb von nur neun Minuten drehte der FC Oste/Oldendorf III auf und glich durch zwei Treffer von Marc Peters (68., 76.) sowie ein Tor von Till Peters (77.) zum 3:3 aus. „Eine drei Tore Führung in elf Minuten herzugeben, damit kann man nicht zufrieden sein. Das Remis fühlt sich wie eine Niederlage an“, sagte MTV-Trainer Thomas Borstelmann.

Auch die aktuelle Form seines Teams bereitet ihm Sorgen: „Wir spielen die letzten Wochen komplett verkrampft.“ Positiv bewertete er immerhin den Charakter der Partie: „Insgesamt war es ein faires Derby.“