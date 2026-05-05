Himmelpforten II besiegt Fredenbeck - Deinste II siegt kampflos

Nino Henne traf gegen Fredenbeck doppelt. – Foto: Austrian Ben

Himmelpforten II sorgt für eine Überraschung und besiegt den VfL Fredenbeck, der ohne seinen Torjäger Yagiz Sinan erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer bleibt. Durch die Niederlage von Fredenbeck baut der Deinster SV II seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus, obwohl die Mannschaft selbst nicht im Einsatz war. Gegner Himmelpforten III trat aufgrund von Personalmangel nicht an. Nachfolgend die Ergebnisse im Überblick:



ASC-Trainer Carl Pien zum Spiel: ASC-Trainer Carl Pien zum Spiel: Wir sind eigentlich gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen und gehen dann auch durch einen direkt verwandelten Eckball von Melvin in Führung. Danach sind wir hinten aber zu unaufmerksam gewesen. Wir machen aktuell zu viele einfache Fehler, schenken Bälle her und verteidigen Räume nicht konsequent genug. Das führt dazu, dass wir in den letzten drei Spielen 17 Gegentore kassiert haben, was deutlich zu viel ist.

Gegen Stade war es über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben früh angelaufen, Druck gemacht und sind aggressiv draufgegangen. Damit haben wir den Gegner auch vor Probleme gestellt. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann aber eine Phase von etwa zehn Minuten, in der wir komplett den Faden verloren haben und fünf Gegentore kassieren. Danach ist das Spiel entschieden. Wir haben uns trotzdem viele Chancen erarbeitet und insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht. Stade hat es technisch phasenweise gut gelöst und sein Tempo ausgespielt. Dazu kam, dass bei uns ein, zwei Spieler einen nicht optimalen Tag hatten. Das darf aber keine Ausrede sein für die Anzahl an Gegentoren in den letzten Spielen.

Jetzt kommt es darauf an, wie die Mannschaft mit der Situation umgeht. Wir müssen die Fehler abstellen, das Team weiterentwickeln und die Jungs entsprechend mitnehmen. Im nächsten schweren Auswärtsspiel gegen Oldendorf geht es darum, wieder Punkte zu holen und die Kurve zu bekommen, um nicht noch in den Tabellenkeller zu rutschen.







MTV-Trainer Thomas Borstelmann zum Spiel: MTV-Trainer Thomas Borstelmann zum Spiel: In den ersten 10 Minuten hatten wir zwei mal Glück das wir nicht in Rückstand geraten sind. Danach lief es zusehends besser. Auch eine Führung zur Halbzeit wäre durchaus möglich gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir die klaren Tormöglichkeiten zum verdienten Sieg nutzen können. Vier Siege und zweimal Remis aus den letzten sechs Spielen. Die Punkte kann uns jetzt keiner mehr nehmen im Abstiegskampf.



Christoph Schneider, spielender Co-Trainer Mu/Ku II, zum Spiel: Christoph Schneider, spielender Co-Trainer Mu/Ku II, zum Spiel: In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften ab. Wir hatten vielleicht etwas mehr vom Spiel und waren vom Gefühl her die etwas bessere Mannschaft, aber Bliedersdorf hat konsequent auf ihre Stärken gespielt: hohe Bälle auf die körperlich starken Spieler im Zentrum und die Steilpässe auf den agilen Stürmer. Dadurch ist letztendlich auch der Führungstreffer für Bliedersdorf entstanden. Wir selbst haben die Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt, der letzte Pass war stets zu ungenau. In der Halbzeit haben wir etwas umgestellt und sind mit der vollen Überzeugung aus der Kabine gegangen, nochmal eins, zwei Gänge hochzuschalten. Genau das ist uns dann auch gelungen. Wir haben Bliedersdorf tief in deren Hälfte unter Druck gesetzt, hatten viele hohe Ballgewinne und waren auch generell viel konsequenter in unseren Aktionen. So konnten wir relativ schnell mit einem Doppelschlag (Simson, C.Höck) das Spiel drehen. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich hat uns nicht aus der Bahn geworfen, sodass wir nochmal durch Cedric Höck und Mazlum Delik nachlegen konnten. Berat Avanas und Cedric Höck haben im Laufe der zweiten Halbzeit sogar noch zwei 100%ige liegen lassen. Vorallem mit der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel absolut verdient gewonnen.



