Himmelmann verlässt Hellas Krefeld – Klub und Team enttäuscht

Kalli Himmelmann ist nicht mehr Trainer des FC Hellas Krefeld. – Foto: LS Fotografie

Überraschendes hat sich am Wochenende beim FC Hellas Krefeld ereignet, der in der Kreisliga A gegen Aufsteiger TuRa Brüggen II mit 3:5 das Nachsehen hatte. Dabei war die Niederlage an diesem Nachmittag nur eine Randerscheinung, denn Trainer Karl-Heinz „Kalli“ Himmelmann, der erst Anfang des Jahres mit großem Hallo eingestiegen war, hat schon wieder seinen sofortigen Abschied verkündet.

Und mit diesem Schritt zeigt sich der Klub nun äußerst verstimmt. „Der Plan war, dass sich der neue Trainer die Sache bis zum Sommer einmal in Ruhe ansieht und danach Taten und Veränderungen vorschlägt. In jeglicher Hinsicht, weil höhere Ziele angepeilt werden sollten. Wir sind von seiner Vorgehensweise enttäuscht, zumal im Vorfeld dieses langfristige Ziel gemeinsam gesetzt wurde“, sagt dazu Hellas-Vorstand Alex Ouzounis.

Trainingsbeteiligung nicht ausreichend?

Wie aus Spielerkreisen zu hören war, hatte Himmelmann bei seinem Dienstantritt explizit darauf hingewiesen, dass die Trainingsbeteiligung, die bis dahin nicht optimal war, bei ihm oberstes Gebot sei. Das Problem: „Der Trainer selbst war von zwölf Einheiten im Januar und Februar nur bei sechs da – aus den verschiedensten, wenn auch verständlichen Gründen. Aber das ist bei uns Spielern, vor allen Dingen in der Kreisliga A, nicht anders“, so die Aussage aus internen Mannschaftskreisen. Ab sofort werden die Himmelmann-Vorgänger Kai Sirtl und Bonko Smoljanovic, ergänzt durch Leon Pietta, das Schiff übernehmen. Himmelmann selbst war am 22. Februar – Hellas hatte spielfrei – auf dem Sportplatz des Bezirksligisten TSV Bockum zu sehen. Dass dort kürzlich dem Sportlichen Leiter Andreas Vercoulen der Stuhl vor die Tür gesetzt wurde, lässt natürlich sofort viele Spekulationen ins Kraut schießen.