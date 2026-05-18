Himmelmann krempelt Bockum um – und sichert den Klassenerhalt

Schneller als erwartet hat sich für den TSV Bockum das Thema Abstiegsrelegation erledigt. Die wird an den noch zwei zu absolvierenden Spieltagen zwischen der Reserve des SC Union Nettetal und dem 1. FC Viersen entschieden – mit den besseren Chancen für die Nettetaler. Die Bockumer gewannen bei TuS Wickrath mit 4:0 und alle sprechen in diesem Zusammenhang in den höchsten Tönen vom kürzlich verpflichteten Trainer Karl-Heinz Himmelmann, der auch einiges umgekrempelt hat: „Er kam, sah und siegte, ist da oft zu hören.“ In der Tat hat der 60-Jährige nach zwei unglücklichen 0:1-Niederlagen zu Beginn gegen Kempen und Neuwerk aus den vergangenen vier Begegnungen zehn Punkte geholt. Und mit Guy Itamba Ilunga einen Spieler aus der Versenkung geholt, der es ihm beim zweiten Einsatz von Beginn an in Wickrath mit zwei Treffern dankte.