Himmelmann krempelt Bockum um – und sichert den Klassenerhalt

An der Tabellenspitze der Bezirksliga, Gruppe 3, bleibt es weiter spannend, weil beide Meisterschaftskandidaten ihre Spiele gewannen. Spitzenreiter OSV Meerbusch beim 1. FC Viersen (5:1) und die Sportfreunde Neuwerk, zwei Zähler schlechter im Rennen, aber ein Spiel weniger ausgetragen und deshalb alle Trümpfe in der Hand habend, hielt sich beim Tabellennachbarn TuRa Brüggen mehr als nur schadlos (5:0).
Schneller als erwartet hat sich für den TSV Bockum das Thema Abstiegsrelegation erledigt. Die wird an den noch zwei zu absolvierenden Spieltagen zwischen der Reserve des SC Union Nettetal und dem 1. FC Viersen entschieden – mit den besseren Chancen für die Nettetaler. Die Bockumer gewannen bei TuS Wickrath mit 4:0 und alle sprechen in diesem Zusammenhang in den höchsten Tönen vom kürzlich verpflichteten Trainer Karl-Heinz Himmelmann, der auch einiges umgekrempelt hat: „Er kam, sah und siegte, ist da oft zu hören.“ In der Tat hat der 60-Jährige nach zwei unglücklichen 0:1-Niederlagen zu Beginn gegen Kempen und Neuwerk aus den vergangenen vier Begegnungen zehn Punkte geholt. Und mit Guy Itamba Ilunga einen Spieler aus der Versenkung geholt, der es ihm beim zweiten Einsatz von Beginn an in Wickrath mit zwei Treffern dankte.
Auch für den VfL Tönisberg ist es kurz vor Toresschluss zum erwarteten Happy End gekommen. Das 5:0 gegen Absteiger Türkiyemspor Mönchengladbach bedeutet das Ende aller Rechnerei, wobei trotz der vielen Verletzungsprobleme die Saison als eine mit Pleiten, Pech und Pannen in die Annalen eingehen wird. Positiv aber festzuhalten, dass oft aus der Not eine Tugend gemacht wurde und Spieler, die man sonst nicht so auf der Rechnung hatte bzw. aus dem Nachwuchs, sich gut präsentierten. Neu zum VfL werden aus Richtung Repelen, wo finanziell kräftig gespart wird, Yubery Santo Stielke, Yassin Ait Dada und Torjäger Arjeton Krasniqi kommen.
Einen derben Ausrutscher leistete sich der CSV Marathon Krefeld, der beim Absteiger 1. FC Mönchengladbach gleich ein halbes Dutzend eingeschenkt bekam. Und das ohne den beruflich unabkömmlichen Trainer Onur Özkaya. Der wurde von seinem Bruder Ümit vertreten und der sagte stinksauer: „Wir waren nicht auf dem Platz. Es war eine katastrophale Vorstellung und auch eine in der Höhe verdiente Schlappe.“ Wenigstens das CSV-Ehrentor blieb, weil es Emre Özkaya erzielte, in der Familie. Gelb-Rot gab es für Elyesa Terzi (51.) und Youngster Semi Emre Gürbüz aus dem eigenen Nachwuchs gab sein Debüt.
Der Zweiten des SC St. Tönis langte das erste Saisontor von Marvelous Osadebamwen Idahor Agho herzlich wenig, weil danach die Dilkrather dreimal erfolgreich waren und an der Gelderner Straße die drei Zähler mitnahmen. Dies taten auch die Odenkirchener in Grefrath (2:0), denen es nicht gelang, die mehr als miese Bilanz in 2026 etwas aufzufrischen. Kempen verlor bei Nettetal II nicht nur mit 0:1, weil zehn Minuten vor dem Ende Dustin Herrmann, in der Szene alles andere, als ein Unbekannter, traf, sondern auch Ayyoub Hachlouf mit Gelb-Rot (49.).