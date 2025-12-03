Hilz hat die Nase weiterhin vorn – Fünferpack nur auf Platz zwei

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit 23 Toren thront Nicolas Hilz weiterhin an der Tabellenspitze der Top-Torschützenliste der Münchner Kreisklassen. Der Goalgetter netzte im letzten Monat wieder konstant für den FC Phönix München. Nur am 15. Spieltag traf Hilz das gegnerische Tor nicht im Remis gegen Fortuna Unterhaching. Der 29-Jährige schaffte es dennoch in die Elf der Woche.

Neu im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER befindet sich Semir Ljumani. Der Torjäger des BSC Sendling verbesserte seine Bilanz um sechs Tore (19). Die Hälfte der Treffer erzielte er am 14. Spieltag im 5:3-Sieg gegen den SC München, durch einen Hattrick. Nur in der letzten Partie ging der 27-Jährige torlos aus.