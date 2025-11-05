Hilz behält das Zepter – Kreisklasse 5 dominiert im Ranking

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Auch am vorletzten Monat des Jahres, ist es wieder Zeit, die Münchner Goalgetter im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER in Augenschein zu nehmen. Geändert hat sich nur ein Name in den Top drei der Münchner Kreisklassen.

Genau wie den Monat zuvor führt der 29-jährige Nicolas Hilz die Liste an. Mit 18 Toren konnte sich der Top-Stürmer vom FC Phönix München um zwei Tore seit dem letzten Monat verbessern. Auch in der Saison läuft es für das Team nicht rund. Die letzten vier Partien verloren Hilz und Phönix.