Hilz behält das Zepter – Kreisklasse 5 dominiert im Ranking

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Auch am vorletzten Monat des Jahres, ist es wieder Zeit, die Münchner Goalgetter im Kampf um die 15 Kästen ERDINGER in Augenschein zu nehmen. Geändert hat sich nur ein Name in den Top drei der Münchner Kreisklassen.
Genau wie den Monat zuvor führt der 29-jährige Nicolas Hilz die Liste an. Mit 18 Toren konnte sich der Top-Stürmer vom FC Phönix München um zwei Tore seit dem letzten Monat verbessern. Auch in der Saison läuft es für das Team nicht rund. Die letzten vier Partien verloren Hilz und Phönix.
Ebenfalls unverändert steht Sven Scheurer auf Rang zwei. Beim DJK-Taufkirchen konnte Scheurer seine Bilanz zuletzt um fünf Tore (16) verbessern. Am 8. Spieltag gegen Trudering traf der 28-Jährige doppelt, und sackte damit den Sieg für Taufkirchen ein. Wenn Scheurer so weitermacht, kann er nächsten Monat die Führung im Kampf um die ERDINGER Tragerl für die Münchner Kreisklassen übernehmen.
Die erste Änderung auf dem Podium verursacht Marko Jorgic. Letzten Monat war Jorgic noch nicht einmal in den Top-Ten. Nun schnappt er sich mit 15 Treffern vorübergehend den dritten Platz. Erst am vergangenen Wochenende gelang dem 32-jährigen ein Fünferpack mit Hajduk München gegen Petrolspor.
1. Nicolas Hilz, FC Phönix München II, Kreisklasse 5: 18 Tore
2. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 16 Tore
3. Marko Jorgic, Hajduk München, Kreisklasse 5: 15 Tore
4. Danny Hahne, ATSV Kirchseeon, Kreisklasse 6: 14 Tore
5. Nemanja Rancic, Münchner Kickers, Kreisklasse 3: 13 Tore
6. Robert Juric, SV Italia 1965 München, Kreisklasse 2: 12 Tore
6. Ilker Özcan, TSV Milbertshofen, Kreisklasse 4: 12 Tore
6. Max Rabe, SV Ampermoching, Kreisklasse 1: 12 Tore
6. Marcel Truntschka, TSV Indersdorf, Kreisklasse 1: 12 Tore
6. fünf weitere Spieler mit 12 Toren