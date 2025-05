Hiltrup verliert Topspiel gegen Rödinghausen - Bockum-Hövel steigt ab

Der TuS Hiltrup verlor beim Tabellendritten SV Rödinghausen II - vermeintlich unverdient - mit 0:1, bleibt aber auf Platz 1, da der SC RW Maaslingen beim SV Mesum trotz früher Führung mit 1:2 als Verlierer vom Platz ging. Für Maaslingen war es die erste Rückrundenniederlage. Rödinghausen hat beide Konkurrenten nun wieder in Schlagdistanz.

Schlusslicht SG Bockum-Hövel ist nach dem Faux-Pas an Gründonnerstag und dem dadurch aberkannten 4:2-Sieg in Nieheim nun abgestiegen. Mit 0:6 ging der Hammer Stadtteilverein beim SC Westfalia Kinderhaus unter. In der offiziellen Tabelle auf fussball.de ist der Punktabzug noch nicht berücksichtigt, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Die SG hat aber bereits kundgetan, dass kein Einspruch eingelegt wird.