Hiltrup und Maaslingen siegreich - Nieheim mit Last-Minute-Ausgleich

Der Vorsprung konnte um einen Punkt ausgebaut werden, da der SV Westfalia Soest mit der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich bei Kellerkind FC Nieheim kassierte. „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Aber was man uns ankreiden kann, ist die Chancenverwertung. Wir waren klar überlegen. Es war dort nicht leicht, Fußball zu spielen, doch Nieheim hat uns große Räume angeboten, die wir mit unseren schnellen Stürmern zu nutzen wussten. Am Ende des Tages ist es unsere eigene Schuld, dass wir dort nicht gewonnen haben“, war Soests Trainer Dustin Hamel enttäuscht.

Der SV Rödinghausen II (3:0 gegen Borussia Emsdetten) und der SC Peckeloh (2:1 gegen den FC Preußen Espelkamp) rückten auf Platz 3 und 4 vor. Zur Verfolgergruppe, die noch auf ein paar Patzer der beiden Spitzenteams hoffen, gehören auch der SC Westfalia Kinderhaus (5:1 beim SuS Neuenkirchen) und der SV Mesum (3:2 beim Delbrücker SC).

An das Ende des dichten oberen Mittelfelds ist die SF Ostinghausen gerutscht, die gegen den FSC Rheda 0:4 unterging und die dritte Niederlage in Folge kassierte. Die Ostwestfalen knackten die 30-Punkte-Marke und haben den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche.