Hiltrup steigt in die Oberliga auf - Lünen steigt in die Landesliga ab

Der TuS Hiltrup, der seit Spieltag 13 auf Platz 1 der Westfalenliga 1 stand, ließ beim Absteiger Delbrücker SC nichts mehr anbrennen und fuhr einen souveränen 4:0-Auswärtserfolg ein. Schon nach elf Minuten führten die Münsteraner mit 2:0 und zerstörten damit die kleine Resthoffnung des Verfolgers SC RW Maaslingen, der sich ebenfalls keine Blöße gab (3:0 gegen Borussia Emsdetten) und mit einem Punkt weniger auf dem Konto die Saison als Vizemeister abschließt.

Hiltrup, seit 2011 durchgängig in der Westfalenliga, steigt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Oberliga Westfalen auf und darf sich auf Derbys gegen den 1. FC Gievenbeck und den SC Preußen Münster II freuen.

In der Staffel 2 blieb die Aufholjagd des Lüner SV erfolglos. Der 2:1-Auswärtssieg bei der SpVgg Horsthausen war der sechste Dreier in den vergangenen sieben Partien. Da jedoch der TuS Erndtebrück ebenfalls siegreich war, reichte es für den LSV nicht. Dabei lagen die Wittgensteiner beim FC Iserlohn sogar früh zurück, verfielen aber nicht in Unruhe und drehte die Partie noch vor der Pause. Am Ende stand ein souveräner 4:1-Auswärtserfolg zu Buche. So rutschte der DSC Wanne-Eickel, der den Klassenerhalt bereits sicher hatte und beim RSV Meinerzhagen mit 1:7 unterging, noch auf Platz 13 ab. Dem Lüner SV fehlte letztlich nur ein Zähler zum Klassenerhalt.

Lünen hatte in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Ambitionen, an die Tür zur Oberliga anzuklopfen, um an die erfolgreichen Zeiten aus den 2000er-Jahren anzuknüpfen, muss nun aber nach neun Jahren wieder den Gang in die Landesliga antreten.