Hilter feiert die Meisterschaft Letzter Kreisliga-Spieltag - Emotionaler Abschied von Derek Cooper von Michael Eggert · Gestern, 23:06 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Osnabrück Staffel B: Alle Entscheidungen sind gefallen. Der TuS Hilter steigt als souveräner Meister in die Bezirksliga auf, der VfL Kloster Oesede erhält in der Relegation die Chance auf den Aufstieg. Während der SV Hellern knapp scheitert, verabschiedet sich beim OSC eine prägende Persönlichkeit nach zehn Jahren.

Mit einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Schledehausen setzte Meister TuS Hilter den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Saison. Die Mannschaft von Patrick van der Sanden beendete die Spielzeit mit 13 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten und ließ auch am letzten Spieltag keinen Zweifel daran, wer die stärkste Mannschaft der Liga war. Schledehausens Trainer Jens Tiemann-Gorny erkannte die Überlegenheit des Champions neidlos an: „Eine verdiente Niederlage mit dem allerletzten Aufgebot gegen einen super verdienten Meister.“ Hinter dem Meister sicherte sich der VfL Kloster Oesede den Relegationsplatz und darf nun gegen BW Hollage II um den Aufstieg kämpfen. Der SV Hellern verpasste trotz eines verdienten 4:2-Erfolges beim bereits abgestiegenen Ballsport Eversburg die Teilnahme an den Entscheidungsspielen denkbar knapp. Trainer Felix zeigte sich dennoch stolz auf die Leistung seiner Mannschaft: „Wir sind knapp am Relegationsplatz gescheitert, nehmen aber viel mit für die neue Saison.“

Für die emotionalsten Momente des letzten Spieltages sorgte jedoch der OSC. Beim 3:0-Auswärtssieg beim SV Kosova stand weniger das Ergebnis als vielmehr der Abschied von Derek Cooper im Mittelpunkt. Nach zehn Jahren beim OSC bestritt der Trainer sein letztes Spiel und verabschiedete sich mit bewegenden Worten.

Verabschiedet sich nach 10 Jahren vom OSC - Derek Cooper - – Foto: Fupa

„Wichtiger als das Spiel ist mir die Gelegenheit, einfach Danke zu sagen“, erklärte Cooper nach der Partie. Sein Dank galt Spielern, Verein, Wegbegleitern, Trainern anderer Vereine sowie den Verantwortlichen im Amateurfußball. Besonders hob er die zahlreichen Duelle und entstandenen Freundschaften hervor: „Aus Gegnern wurden teilweise Freunde und was will man mehr.“ Mit dem Sieg sicherte sich der OSC Rang acht in der Abschlusstabelle.

Auch Kosova-Trainer Florim Osmanaj fand anerkennende Worte für seinen langjährigen Kollegen: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen und wir haben gut mitgehalten. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so griffig. Derek wünsche ich für seine Zukunft nur das Beste.“ Im Tabellenkeller standen die meisten Entscheidungen bereits fest. Die Spvg Niedermark stemmte sich noch einmal gegen den Abstieg und erkämpfte gegen den SC Lüstringen ein 2:2-Unentschieden. Das Remis reichte jedoch nicht mehr aus, um den Klassenerhalt zu schaffen. Lüstringens Verantwortliche blickten dennoch zufrieden auf die eigene Saison zurück, in der nach schwierigen Jahren wieder Stabilität und ein einstelliger Tabellenplatz erreicht wurden. Ebenfalls den Gang in die 1. Kreisklasse antreten muss der VfR Voxtrup II. Nach der 1:2-Niederlage gegen den ebenfalls abgestiegenen SuS Buer zog Trainer Hugo Sobral trotz des bitteren Endes ein versöhnliches Fazit: „Es war eine schwierige und lange Saison. Trotzdem danke an meine Jungs, die nie aufgesteckt haben.“ Aufatmen durfte dagegen Viktoria Gesmold II. Zwar verlor die Mannschaft von Dennis Bolwin beim starken Aufsteiger SV Bad Rothenfelde II mit 0:1, doch die Konkurrenz spielte mit, sodass am Ende der Klassenerhalt feststand. „Die Jungs haben eine geile Saison gespielt und sich den Klassenerhalt verdient“, freute sich Bolwin nach seinem letzten Spiel als Trainer.

Dennis verabschied nach Aufstieg und Klassenerhalt von Viktoria Gesmold II – Foto: Fupa