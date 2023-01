Hilmer sieht sein erstes Halbjahr beim SVS positiv Der SV Schlebusch startet in die Wintervorbereitung.

Mit dem Heimsieg über den direkten Konkurrenten SV Wachtberg bekamen die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch vor der Winterpause die Kurve. Mit dem vierten Erfolg in dieser Saison verteidigte die von Markus Hilmer trainierte Mannschaft den Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, bei fünf Punkten Abstand kann das Team in aller Ruhe in die Vorbereitungsphase auf die Rückrunde gehen. „Wir haben so ungefähr drei Punkte zu wenig eingesammelt – und uns ist klar, dass wir uns für die zweite Saisonhälfte steigern müssen“, betont Hilmer.