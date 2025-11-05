 2025-10-30T14:25:35.653Z

Hillgärtner ist nicht mehr Trainer der SG Versbachtal

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die SG Versbachtal, Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf, und Trainer Thorsten Hillgärtner gehen nach einem halben Jahr getrennte Wege. Das sind die Gründe +++

Lohra. Die SG Versbachtal und Trainer Thorsten Hillgärtner gehen ab sofort getrennte Wege, das gab das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf am Montagabend bekannt. Der 58-Jährige, der erst im Sommer bei der Spielgemeinschaft aus Altenvers und Weipoltshausen übernommen hat, hat sein Amt niedergelegt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

