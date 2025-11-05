Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hillgärtner ist nicht mehr Trainer der SG Versbachtal
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die SG Versbachtal, Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf, und Trainer Thorsten Hillgärtner gehen nach einem halben Jahr getrennte Wege. Das sind die Gründe +++
Lohra. Die SG Versbachtal und Trainer Thorsten Hillgärtner gehen ab sofort getrennte Wege, das gab das Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf am Montagabend bekannt. Der 58-Jährige, der erst im Sommer bei der Spielgemeinschaft aus Altenvers und Weipoltshausen übernommen hat, hat sein Amt niedergelegt.