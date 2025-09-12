 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Clemens Budde

Hillerse und Isenbüttel weiter makellos? Brome empfängt Wilsche

Bezirksliga Braunschweig 1 Spieltag 6 im Überblick

Die Bezirksliga Braunschweig 1 geht in ihre nächste Runde. Nach dem 5. Spieltag haben Isenbüttel und Hillerse ihre weiße Weste gewahrt, während Jahn Wolfsburg und Wendschott weiter punktlos bleiben. Der 6. Spieltag verspricht richtungsweisende Partien sowohl im Tabellenkeller als auch im Kampf um die Spitze.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
USI Lupo Martini Wolfsburg
USI Lupo Martini WolfsburgLM Wolfsburg II
SV Gifhorn
SV GifhornSV Gifhorn
15:00

USI Lupo Martini Wolfsburg II (7.) – SV Gifhorn (8.)
Lupo II verpasste beim 0:2 in Wilsche-Neubokel einen Schritt nach vorne. Gifhorn musste sich Hillerse mit 1:4 geschlagen geben und will Wiedergutmachung leisten. Beide Teams liegen punktgleich im Mittelfeld, was ein Duell auf Augenhöhe erwarten lässt.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Brome 1919
FC Brome 1919FC Brome
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-NeubokelWilsche-Neub
15:00

FC Brome 1919 (14.) – VfR Wilsche-Neubokel (12.)
Brome feierte beim 3:0 in Wolfsburg den ersten Saisonsieg und schöpft neuen Mut. Wilsche überraschte mit einem 2:0 gegen Lupo II und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Ein enges Spiel wird erwartet, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn WolfsburgJahn Wolfsb.
TSV Ehmen
TSV EhmenTSV Ehmen
14:00

TV Jahn Wolfsburg (16.) – TSV Ehmen (3.)
Jahn Wolfsburg kassierte beim 0:3 gegen Brome die nächste deutliche Niederlage und bleibt Schlusslicht. Ehmen musste sich gegen Hankensbüttel mit einem 1:1 begnügen, hält aber Anschluss an die Spitze. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Reislingen/Neuhaus
SV Reislingen/NeuhausReislingen
HSV Hankensbüttel
HSV HankensbüttelHankensbütte
15:00

SV Reislingen/Neuhaus (9.) – HSV Hankensbüttel (4.)
Reislingen setzte sich 2:0 in Fallersleben durch und hat die obere Tabellenhälfte im Blick. Hankensbüttel erkämpfte in Ehmen ein respektables 1:1 und bleibt in der Spitzengruppe. Beide Teams treten mit Rückenwind an, was eine intensive Begegnung verspricht.

Heute, 19:00 Uhr
VfL Wahrenholz
VfL WahrenholzWahrenholz
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben II
19:00live

VfL Wahrenholz (6.) – VfB Fallersleben II (13.)
Wahrenholz will nach der 1:2-Niederlage in Vorsfelde wieder Boden gutmachen und sich oben festsetzen. Fallersleben verlor zuletzt 0:2 gegen Reislingen/Neuhaus und steckt mit nur drei Punkten tief im Keller. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern, die ihre Heimstärke nutzen wollen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Hehlingen
TSV HehlingenHehlingen
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf. II
15:00

TSV Hehlingen (10.) – SSV Vorsfelde II (5.)
Hehlingen siegte 3:1 in Wendschott und stabilisierte seine Bilanz. Vorsfelde II schlug Wahrenholz knapp mit 2:1 und etablierte sich in der Verfolgerrolle. Während Vorsfelde II die Chance hat sich oben festzusetzen, kämpfen die Gastgeber um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
MTV Isenbüttel
MTV IsenbüttelIsenbüttel
WSV Wendschott
WSV WendschottWendschott
15:00

MTV Isenbüttel (1.) – WSV Wendschott (15.)
Der Spitzenreiter aus Isenbüttel marschiert nach dem 4:1 in Schwülper weiter unaufhaltsam. Wendschott verlor 1:3 gegen Hehlingen und wartet weiter auf die ersten Punkte. Alles deutet auf einen klaren Heimsieg hin, der die Tabellenführung festigen dürfte.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
15:00

TSV Hillerse (2.) – FC Schwülper (11.)
Hillerse bestätigte seine Topform mit einem souveränen 4:1 in Gifhorn und bleibt punktgleich mit Isenbüttel. Schwülper unterlag zu Hause 1:4 gegen den Tabellenführer und steckt im unteren Drittel fest. Der Favorit ist klar, doch die Gäste wollen sich nicht kampflos ergeben.

