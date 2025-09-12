Hillerse und Isenbüttel weiter makellos? Brome empfängt Wilsche

Die Bezirksliga Braunschweig 1 geht in ihre nächste Runde. Nach dem 5. Spieltag haben Isenbüttel und Hillerse ihre weiße Weste gewahrt, während Jahn Wolfsburg und Wendschott weiter punktlos bleiben. Der 6. Spieltag verspricht richtungsweisende Partien sowohl im Tabellenkeller als auch im Kampf um die Spitze.

FC Brome 1919 (14.) – VfR Wilsche-Neubokel (12.) Brome feierte beim 3:0 in Wolfsburg den ersten Saisonsieg und schöpft neuen Mut. Wilsche überraschte mit einem 2:0 gegen Lupo II und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Ein enges Spiel wird erwartet, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

USI Lupo Martini Wolfsburg II (7.) – SV Gifhorn (8.) Lupo II verpasste beim 0:2 in Wilsche-Neubokel einen Schritt nach vorne. Gifhorn musste sich Hillerse mit 1:4 geschlagen geben und will Wiedergutmachung leisten. Beide Teams liegen punktgleich im Mittelfeld, was ein Duell auf Augenhöhe erwarten lässt.

SV Reislingen/Neuhaus (9.) – HSV Hankensbüttel (4.) Reislingen setzte sich 2:0 in Fallersleben durch und hat die obere Tabellenhälfte im Blick. Hankensbüttel erkämpfte in Ehmen ein respektables 1:1 und bleibt in der Spitzengruppe. Beide Teams treten mit Rückenwind an, was eine intensive Begegnung verspricht.

TV Jahn Wolfsburg (16.) – TSV Ehmen (3.) Jahn Wolfsburg kassierte beim 0:3 gegen Brome die nächste deutliche Niederlage und bleibt Schlusslicht. Ehmen musste sich gegen Hankensbüttel mit einem 1:1 begnügen, hält aber Anschluss an die Spitze. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Wahrenholz will nach der 1:2-Niederlage in Vorsfelde wieder Boden gutmachen und sich oben festsetzen. Fallersleben verlor zuletzt 0:2 gegen Reislingen/Neuhaus und steckt mit nur drei Punkten tief im Keller. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern, die ihre Heimstärke nutzen wollen.

Hehlingen siegte 3:1 in Wendschott und stabilisierte seine Bilanz. Vorsfelde II schlug Wahrenholz knapp mit 2:1 und etablierte sich in der Verfolgerrolle. Während Vorsfelde II die Chance hat sich oben festzusetzen, kämpfen die Gastgeber um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld.

Der Spitzenreiter aus Isenbüttel marschiert nach dem 4:1 in Schwülper weiter unaufhaltsam. Wendschott verlor 1:3 gegen Hehlingen und wartet weiter auf die ersten Punkte. Alles deutet auf einen klaren Heimsieg hin, der die Tabellenführung festigen dürfte.

