Hillerse marschiert weiter, Wilsche-Neubokel schockt Ehmen

Spitzenreiter Hillerse baut die Siegesserie weiter aus, während Isenbüttel den Rückstand gegen Fallersleben II drehte. Ehmen kassierte in Wilsche-Neubokel einen späten Schock, Hehlingen fertigte Hankensbüttel ab. Gifhorn siegte bei Schlusslicht Jahn Wolfsburg, Brome setzte sich im Kellerduell gegen Schwülper durch. Damit bleibt Hillerse makellos, im Mittelfeld wird es immer enger.
Brome erwischte den Traumstart: Philipp Krüger (4.) und Yannick Mühe (20.) stellten früh auf 2:0. Schwülper kam nach dem Seitenwechsel durch Moritz Gressmann (53.) zurück, doch zu mehr reichte es nicht. Die Gastgeber sammelten wichtige Punkte, schoben sich an Aufsteiger Schwülper vorbei und stehen nach dem dritten Saisonsieg auf Platz elf mit neun Punkten.
Der Tabellenletzte hielt lange gut dagegen, musste sich aber am Ende der individuellen Klasse der Gifhorner beugen. Nach der Führung durch Arben Biboski (68.) glich Dominik Pisano (80.) kurzzeitig aus. Doch die Gäste schlugen sofort zurück: Erst traf Joker Nico Ahrens (85.), dann stellte Maurice Kutz (86.) den Endstand her. Gifhorn festigt mit dem Sieg Rang sechs, Jahn bleibt punktlos am Tabellenende.
Der Favorit aus Ehmen stolperte beim VfR. Mika Pieper brachte die Hausherren nach der Pause in Führung (54.), ehe Marco Raue (72.) ausglich. Als alles auf ein Remis deutete, schlug Joker Seymen Güngör (90.) in der Nachspielzeit zu. Wilsche-Neubokel klettert ins Tabellenmittelfeld, Ehmen muss die erste Niederlage der Saison hinnehmen.
Ein Eigentor von Falk Cohrs (9.) eröffnete die Partie, doch Rufus Chefu (19.) glich schnell aus. Danach übernahm Hehlingen: Merten Kumher (24.), Adib Sarigül (32.) und Luke Stenzig (50.) trafen zum Heimsieg. Der TSV bleibt in Lauerstellung auf die obere Tabellenhälfte, Hankensbüttel verpasst es die Niederlagen von Vorsfelde II und Ehmen auszunutzen.
Die Gäste überraschten zunächst durch Issa Dante (11.), doch nach der Pause drehte Isenbüttel auf. Innerhalb von 15 Minuten trafen Peywan-Roj Agirman (50.), Jannis Stender (55.) und Jan-Philipp Helms (65.). Zwar machte Dennis Pollak (76.) das Spiel noch einmal spannend, doch der MTV brachte den Sieg über die Zeit. Isenbüttel bleibt als Zweiter weiter im Nacken des Spitzenreiters, Fallersleben verharrt im Tabellenkeller.
Der Spitzenreiter ließ auch gegen den Vierten keine Zweifel aufkommen. Früh sorgte Nick-Jonas Borgfeld (6.) für die Führung, die Lennard Kaub (35.) ausbaute. Joker Felix Schrader (75.) setzte den Schlusspunkt zum 3:0. Hillerse bleibt makellos mit sieben Siegen aus sieben Spielen.