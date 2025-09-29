 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Mathias Leschek

Hillerse marschiert weiter, Wilsche-Neubokel schockt Ehmen

TSV bleibt ungeschlagen, Ehmen verliert spät

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 1
Fallersleben II
Jahn Wolfsb.
FC Schwülper
Hankensbütte

Spitzenreiter Hillerse baut die Siegesserie weiter aus, während Isenbüttel den Rückstand gegen Fallersleben II drehte. Ehmen kassierte in Wilsche-Neubokel einen späten Schock, Hehlingen fertigte Hankensbüttel ab. Gifhorn siegte bei Schlusslicht Jahn Wolfsburg, Brome setzte sich im Kellerduell gegen Schwülper durch. Damit bleibt Hillerse makellos, im Mittelfeld wird es immer enger.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Brome 1919
FC Brome 1919FC Brome
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
2
1
Abpfiff

FC Brome (11.) – FC Schwülper (13.) 2:1

Brome erwischte den Traumstart: Philipp Krüger (4.) und Yannick Mühe (20.) stellten früh auf 2:0. Schwülper kam nach dem Seitenwechsel durch Moritz Gressmann (53.) zurück, doch zu mehr reichte es nicht. Die Gastgeber sammelten wichtige Punkte, schoben sich an Aufsteiger Schwülper vorbei und stehen nach dem dritten Saisonsieg auf Platz elf mit neun Punkten.

Gestern, 12:30 Uhr
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn WolfsburgJahn Wolfsb.
SV Gifhorn
SV GifhornSV Gifhorn
1
3
Abpfiff

TV Jahn Wolfsburg (16.) – SV Gifhorn (6.) 1:3

Der Tabellenletzte hielt lange gut dagegen, musste sich aber am Ende der individuellen Klasse der Gifhorner beugen. Nach der Führung durch Arben Biboski (68.) glich Dominik Pisano (80.) kurzzeitig aus. Doch die Gäste schlugen sofort zurück: Erst traf Joker Nico Ahrens (85.), dann stellte Maurice Kutz (86.) den Endstand her. Gifhorn festigt mit dem Sieg Rang sechs, Jahn bleibt punktlos am Tabellenende.

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-NeubokelWilsche-Neub
TSV Ehmen
TSV EhmenTSV Ehmen
2
1
Abpfiff

VfR Wilsche-Neubokel (9.) – TSV Ehmen (3.) 2:1

Der Favorit aus Ehmen stolperte beim VfR. Mika Pieper brachte die Hausherren nach der Pause in Führung (54.), ehe Marco Raue (72.) ausglich. Als alles auf ein Remis deutete, schlug Joker Seymen Güngör (90.) in der Nachspielzeit zu. Wilsche-Neubokel klettert ins Tabellenmittelfeld, Ehmen muss die erste Niederlage der Saison hinnehmen.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hehlingen
TSV HehlingenHehlingen
HSV Hankensbüttel
HSV HankensbüttelHankensbütte
4
1
Abpfiff

TSV Hehlingen (7.) – HSV Hankensbüttel (5.) 4:1

Ein Eigentor von Falk Cohrs (9.) eröffnete die Partie, doch Rufus Chefu (19.) glich schnell aus. Danach übernahm Hehlingen: Merten Kumher (24.), Adib Sarigül (32.) und Luke Stenzig (50.) trafen zum Heimsieg. Der TSV bleibt in Lauerstellung auf die obere Tabellenhälfte, Hankensbüttel verpasst es die Niederlagen von Vorsfelde II und Ehmen auszunutzen.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Isenbüttel
MTV IsenbüttelIsenbüttel
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben II
3
2
Abpfiff

MTV Isenbüttel (2.) – VfB Fallersleben II (14.) 3:2

Die Gäste überraschten zunächst durch Issa Dante (11.), doch nach der Pause drehte Isenbüttel auf. Innerhalb von 15 Minuten trafen Peywan-Roj Agirman (50.), Jannis Stender (55.) und Jan-Philipp Helms (65.). Zwar machte Dennis Pollak (76.) das Spiel noch einmal spannend, doch der MTV brachte den Sieg über die Zeit. Isenbüttel bleibt als Zweiter weiter im Nacken des Spitzenreiters, Fallersleben verharrt im Tabellenkeller.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf. II
3
0
Abpfiff

TSV Hillerse (1.) – SSV Vorsfelde II (4.) 3:0

Der Spitzenreiter ließ auch gegen den Vierten keine Zweifel aufkommen. Früh sorgte Nick-Jonas Borgfeld (6.) für die Führung, die Lennard Kaub (35.) ausbaute. Joker Felix Schrader (75.) setzte den Schlusspunkt zum 3:0. Hillerse bleibt makellos mit sieben Siegen aus sieben Spielen.

Aufrufe: 029.9.2025, 18:00 Uhr
Nico BluhmAutor