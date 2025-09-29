Hillerse marschiert weiter, Wilsche-Neubokel schockt Ehmen

Brome erwischte den Traumstart: Philipp Krüger (4.) und Yannick Mühe (20.) stellten früh auf 2:0. Schwülper kam nach dem Seitenwechsel durch Moritz Gressmann (53.) zurück, doch zu mehr reichte es nicht. Die Gastgeber sammelten wichtige Punkte, schoben sich an Aufsteiger Schwülper vorbei und stehen nach dem dritten Saisonsieg auf Platz elf mit neun Punkten.

TV Jahn Wolfsburg (16.) – SV Gifhorn (6.) 1:3

Der Tabellenletzte hielt lange gut dagegen, musste sich aber am Ende der individuellen Klasse der Gifhorner beugen. Nach der Führung durch Arben Biboski (68.) glich Dominik Pisano (80.) kurzzeitig aus. Doch die Gäste schlugen sofort zurück: Erst traf Joker Nico Ahrens (85.), dann stellte Maurice Kutz (86.) den Endstand her. Gifhorn festigt mit dem Sieg Rang sechs, Jahn bleibt punktlos am Tabellenende.