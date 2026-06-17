„Hiller“ übernimmt die Herren – 80 Jahre VFB Mörnsheim

Hiller ist beim VfB seit Jahrzehnten eine feste Größe und aus der Vereinsfamilie kaum wegzudenken. Über viele Jahre hinweg prägte er als engagierter Jugendtrainer zahlreiche Generationen von Spielern und begleitete viele Talente auf ihrem Weg in den Herrenbereich. Nachdem sich der VfB Mörnsheim von Spielertrainer Mike Köhler getrennt hat, war die Suche nach einem erfahrenen Trainer die oberste Priorität. Mit Hiller hat der Verein nun eine Lösung gefunden, die sowohl Erfahrung als auch große Verbundenheit mit dem VfB vereint.

Beim VfB Mörnsheim gibt es zur neuen Saison eine wichtige Veränderung im Herrenbereich: Christoph Miedel, besser bekannt als „Hiller“, übernimmt das Traineramt der ersten Mannschaft.

Besonders großen Wert legt der neue Coach auf die körperliche Fitness. Bereits jetzt kündigt Hiller eine intensive und anspruchsvolle Vorbereitung an, um die Mannschaft optimal auf die kommende Spielzeit einzustellen. Ziel ist es, an die erfolgreichen Leistungen vergangener Jahre anzuknüpfen und den VfB Mörnsheim wieder in die Erfolgsspur zu führen.

Dabei kennt Hiller den Großteil des aktuellen Kaders bereits bestens. Viele Spieler der heutigen Ü30-Fraktion sowie zahlreiche Akteure der jüngeren Generation wurden bereits in ihrer Jugend von ihm trainiert. Diese Vertrautheit soll dabei helfen, schnell eine erfolgreiche Zusammenarbeit aufzubauen und die Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen.

Auch bei der zweiten Mannschaft gibt es erfreuliche Nachrichten: Joe Gangl bleibt dem Team als Betreuer erhalten. Mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner positiven Art und seiner großen Leidenschaft für den Verein ist er eine echte Säule der Mannschaft. Unter seiner Betreuung entwickelte sich die Zweite nicht nur sportlich weiter, sondern fand vor allem auch den Spaß und den Zusammenhalt auf und neben dem Platz wieder. Der Verein freut sich daher sehr, weiterhin auf seine Unterstützung zählen zu können.

Mit diesen personellen Weichenstellungen blickt der VfB Mörnsheim optimistisch auf die neue Saison. Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fußballjahr sind geschaffen.

80-jähriges Vereinsjubiläum vom 26. bis 28. Juni

Neben den sportlichen Neuigkeiten wirft auch ein ganz besonderes Ereignis seine Schatten voraus: Der VfB Mörnsheim feiert vom 26. bis 28. Juni sein 80-jähriges Vereinsjubiläum.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Festwochenende mit zahlreichen Höhepunkten im Gailachstadion:

Freitag, 26. Juni

Den Auftakt bildet das Elfmeterturnier, das bereits jetzt auf große Resonanz stößt. Mit 22 angemeldeten Mannschaften ist für spannende Duelle und beste Unterhaltung gesorgt. Im Anschluss wird mit DJ Gas kräftig gefeiert.

Samstag, 27. Juni

Leider musste die zweite Mannschaft des TSV 1860 München ihre Teilnahme am Jubiläumswochenende kurzfristig absagen. Aufgrund vereinsinterner und organisatorischer Umstände kann die Begegnung wie geplant nicht stattfinden.

Der VfB Eichstätt arbeitet bereits mit Hochdruck daran, einen attraktiven Ersatzgegner zu finden, damit den Zuschauern am Samstag dennoch ein hochklassiges Fußballspiel im Gailachstadion geboten werden kann.

Sonntag, 28. Juni

Zum Abschluss des Jubiläumswochenendes steht der Gastgeber selbst im Mittelpunkt. Der VfB Mörnsheim misst sich mit der Traditionsmannschaft des FC Augsburg. Damit dürfen sich die Zuschauer auf viele bekannte Gesichter und einen würdigen Abschluss der Feierlichkeiten freuen.

Ergänzend dazu wird das Jubiläumswochenende auch an Samstag und Sonntag durch Jugendspiele unseres VfB Mörnsheim bereichert, sodass auch der Nachwuchs unseres Vereins im Rahmen der Feierlichkeiten auf dem Platz steht und für zusätzliche sportliche Highlights sorgt.

Der VfB Mörnsheim freut sich auf zahlreiche Besucher, spannende Spiele, gesellige Stunden und ein unvergessliches Jubiläumswochenende. Gemeinsam möchten wir auf 80 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken und zugleich voller Zuversicht in die Zukunft schauen.