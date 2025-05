Hiller-Nachfolge: 1860 München nimmt Verl-Keeper ins Visier

Alles neu macht der Mai, auch im Fußball. 2024/25 ist seit einer Woche Geschichte, die neue Saison startet erst im August, und die Löwen haben schon ein paar wegweisende Entscheidungen getroffen. Aktuelle Tendenz: Der Kader wird erfahrener, angeleitet von Kapitän Jesper Verlaat und den prominenten Sturm-Rückkehrern Volland/Niederlechner. Einen Kahlschlag gab es beim Nachwuchs (von Ott über Kloss bis Bangerter), und auch im Tor wagt der Drittliga-Dino einen Neuanfang. Fanliebling Marco Hiller weg, Torwarttrainer Harry Huber weg, U 21-Keeper Erion Avdija weg, Zukunft von Miran Quela aus der U 19 fraglich (Vertrag läuft aus). Priorität hat die Suche nach einer neuen Nummer eins. Wie die tz weiß, führt eine heiße Spur nach Wolfsburg – zum ehemaligen DFB-Auswahlkeeper Philipp Schulze (22).

Schulze, seit seinem 14. Lebensjahr beim VfL, lernte zuletzt als Leihkeeper die 3. Liga kennen, im ersten Halbjahr 2024 beim Halleschen FC (14 Einsätze), zuletzt über eine ganze Spielzeit als Stammtorwart des SC Verl (38 von 38 Spiele). Erst am vorletzten Spieltag, beim Goldene-Ananas-2:2, traf er auf die Löwen, die ihn schon länger auf dem Schirm haben. Seine Vorzüge beschreibt Verl-Sportchef Sebastian Lange so: „Philipp ist ein außergewöhnlicher Torhüter. Er hat eine starke Ausstrahlung, zeigt hervorragende Präsenz und coacht lautstark.“ Aus 1860-Sicht kommt ein nicht zu unterschätzender Vorzug dazu: Schulze ist Baujahr 2003, geboren am 29. Januar. Speziell für Drittligisten macht ihn das attraktiv, Stichwort U 23-Quote.