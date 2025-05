Hiller hat die Schnauze voll: Darum verlässt das Urgestein 1860 München

Nachspielzeit der ersten Halbzeit zwischen 1860 und Essen (1:3) am vergangenen Samstag. RWE-Zehner Ahmet Arslan läuft alleine auf Löwen-Keeper Marco Hiller zu. Ein starker Reflex des 28-Jährigen. Die Kurve skandiert „Hiller, Hiller“. Es wird das vorerst vorletzte Heimspiel des Torhüters für 1860 München gewesen sein. Was vom Club noch nicht kommuniziert wurde, ist längst ein offenes Geheimnis: Hiller wird die Löwen nach 17 Jahren im Verein verlassen.

Was bleibt bei vielen Fans, ist die Frage nach den Gründen für den überraschenden Abgang des Publikumslieblings. Liegt`s am Geld? An der sportlichen Perspektive? An privaten Entwicklungen? Fakt ist, dass Hiller in den vergangenen Jahren bei 1860 zu den absoluten Topverdienern gehörte. Nach tz-Infos soll das neuerliche Löwen-Angebot unter den bisherigen Bezügen des Keepers liegen. Im künftigen Gehaltsgefüge sollen die ganz großen Ausreißer an der Grünwalder Straße 114 vermieden werden, auch Star-Rückkehrer Kevin Volland bildet da keine Ausnahme.