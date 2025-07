Hillals Ziel: Einstelliger Platz

Rüsselsheim . Mit mehreren starken Zugängen gehen die A-Liga-Fußballer von Hillal Rüsselsheim gut aufgestellt in die neue Runde. Trainer Samir Blaut, der im Dezember die Regie für den sich verabschiedenden Özden Celik übernommen hatte, hofft dabei auf einen einstelligen Tabellenplatz.

„Die A-Liga wird aber jetzt noch härter als letzte Saison. Deshalb ist es wichtig, dass wir gleich am Anfang Punkte holen, um nichts mit Unten zu tun zu haben“, betont Blaut. Dafür sei jedoch eine Verbesserung im Spiel mit dem Ball nötig. „Und wir müssen am eigenen Aufbau und der Standardverteidigung arbeiten.“

Zur Freude des Trainers konnte eine Reihe guter Spieler gewonnen werden. „Mit Otman Manssouri kehrt vom SV Nauheim ein Schlüsselspieler zurück. Er wird uns im zentralen Mittelfeld verstärken. Außerdem kommt aus Nauheim noch Mohamed Ayada dazu, der uns in der Verteidigung verstärkt.“ Eine Bereicherung fürs offensive Mittelfeld bilde zudem Said Belhadj vom Aufsteiger SSV Raunheim, der vor zwei Jahren bereits Spielertrainer bei Hillal war. Neu im Kader sind auch Beytullah Sözcü von der SKG Bauschheim und Torwart Athansios „Saki“ Sideras von Hellas Rüsselsheim II.

Dem stehen nur zwei Abgänge gegenüber. Ibrahim Achibani meldete sich ab. Und Mirweis Sakha will jetzt bei Dersim Rüsselsheim III mit seinen alten Freuden spielen. Der Kader ist bei Hillal somit größer geworden. So hofft Blaut, an die ordentliche Rückrunde der letzten Saison anzuknüpfen und gleich einen guten Start hinlegen zu können.