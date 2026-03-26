Hilgertshausen vergibt Sieg – Vierkirchen bleibt dran am Spitzenduo Fußball-Nachholspiele von Nico Bauer · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser

Der SC Vierkirchen gewann mit 5:1 gegen den TSV Altomünster. – Foto: SpVgg Hebertshausen/FuPa

In der Kreisliga trennen sich Hilgertshausen und Niederroth 1:1. Vierkirchen siegt deutlich 5:1 gegen Altomünster und hält den Druck hoch.

Bei zwei Nachholspielen trennten sich Hilgertshausen und Niederoth in einer flotten Kreisliga-Partie 1:1, und Vierkirchen ließ eine Liga tiefer zu Hause beim 5:1 gegen Altomünster nichts anbrennen. Kreisklasse TSV Hilgertshausen – SV Niederroth 1:1:

In einer flotten Kreisklassenpartie legte der TSV mächtig los. Schon nach zwei Minuten hatten die Hausherren die erste Riesenmöglichkeit, doch Milos Kobilarov hämmerte das Leder aus zwölf Metern über das Tor. Die Ilmtaler waren weiter in Spiellaune: Jakob Lorenz bediente Josef Keimel mustergültig, der jedoch drei Meter vor dem Tor verpasste (6.). Nach gut 20 Minuten ein erstes Lebenszeichen der Gäste, als ein Akteur nach einer Ecke knapp vorbei köpfte (24.). Wenig später scheiterte Tim Borsbach am herauslaufenden Gästekeeper Andreas Koll (29.). Zwei Minuten später die hochverdiente Führung für die Hausherren: Keimel spielte auf Louis Scherer, der zum 1:0 ins lange Eck schoss (31.). Nach der Halbzeit wurde die Partie zunehmend zerfahrener. Nach einer Flanke von Dominik Leisch war Lukas Lerchl per Kopf zum 1:1 zur Stelle (50.). Die Partie geriet nun zum offenen Schlagabtausch mit den besseren Chancen für den TSV. So schoss Felix Lang an die Latte (65.), und Maxi Kornprobst scheiterte an Koll (76.). TSV-Sprecher Norbert Schneider: „Wir hätten in den ersten 20 Minuten die Chancen nutzen müssen und 3:0 führen können. So blieb es bis zum Schluss eine enge Kiste und bei zwei verlorenen Punkten.“