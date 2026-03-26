Hilgertshausen vergibt Sieg – Vierkirchen bleibt dran am Spitzenduo

In der Kreisliga trennen sich Hilgertshausen und Niederroth 1:1. Vierkirchen siegt deutlich 5:1 gegen Altomünster und hält den Druck hoch.
Bei zwei Nachholspielen trennten sich Hilgertshausen und Niederoth in einer flotten Kreisliga-Partie 1:1, und Vierkirchen ließ eine Liga tiefer zu Hause beim 5:1 gegen Altomünster nichts anbrennen.
Kreisklasse TSV Hilgertshausen – SV Niederroth 1:1:
In einer flotten Kreisklassenpartie legte der TSV mächtig los. Schon nach zwei Minuten hatten die Hausherren die erste Riesenmöglichkeit, doch Milos Kobilarov hämmerte das Leder aus zwölf Metern über das Tor. Die Ilmtaler waren weiter in Spiellaune: Jakob Lorenz bediente Josef Keimel mustergültig, der jedoch drei Meter vor dem Tor verpasste (6.). Nach gut 20 Minuten ein erstes Lebenszeichen der Gäste, als ein Akteur nach einer Ecke knapp vorbei köpfte (24.). Wenig später scheiterte Tim Borsbach am herauslaufenden Gästekeeper Andreas Koll (29.). Zwei Minuten später die hochverdiente Führung für die Hausherren: Keimel spielte auf Louis Scherer, der zum 1:0 ins lange Eck schoss (31.). Nach der Halbzeit wurde die Partie zunehmend zerfahrener. Nach einer Flanke von Dominik Leisch war Lukas Lerchl per Kopf zum 1:1 zur Stelle (50.). Die Partie geriet nun zum offenen Schlagabtausch mit den besseren Chancen für den TSV. So schoss Felix Lang an die Latte (65.), und Maxi Kornprobst scheiterte an Koll (76.).
TSV-Sprecher Norbert Schneider: „Wir hätten in den ersten 20 Minuten die Chancen nutzen müssen und 3:0 führen können. So blieb es bis zum Schluss eine enge Kiste und bei zwei verlorenen Punkten.“
SC Vierkirchen – TSV Altomünster 5:1:
Dieses Verfolgerduell in der Münchner A-Klasse 1 hat durchaus richtungsweisende Wirkung: Der Dritte SC Vierkirchen fuhr einen nie gefährdeten 5:1 (2:1)-Erfolg gegen den Fünften TSV Altomünster ein und bleibt der Verfolger des Spitzenduos ASV Dachau und 1. FC Kollbach. Altmünster hat mit mehr als zehn Punkten Abstand zur Spitze den Anschluss.
Die Partie war eine klare Sache für die Vierkirchener gegen einen stark ersatzgeschwächten TSV Altomünster, der kurz vor der Pause durch Florian Mederer auf 2:1 verkürzen konnte (38.). Zuvor trafen für Vierkirchen Patrick Singer (25.) und Michael Schwindl (33.). Nach dem Seitenwechsel sorgten die Hausherren dann für klare Verhältnisse durch Tore von Michael Thieme (55.), Fabian Mataj (62.) und noch einmal Michael Schwindl (78.).
„Wir sind weiter erster Verfolger des Spitzenduos, und in dieser Rolle fühlen wir uns wohl“, sagte der Vierkirchener Trainer Tim Görlitz. Der SCV liegt fünf Zähler hinter dem ASV Dachau II und zwei hinter dem 1. FC Kollbach, der aber ein Spiel weniger absolviert hat. „Wir halten den Druck auf Kollbach hoch“, verspricht Görlitz.