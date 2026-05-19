Hilgertshausen ist raus aus dem Aufstiegsrennen

Der TSV Hilgertshausen verlor mit 2:3. – Foto: HAB

Zwei Fragen bleiben offen vor dem letzten Spieltag der Kreisklasse München 1 in 14 Tagen: Wer kann den Klassenerhalt über die Relegation noch schaffen, Röhrmoos oder Tandern, und wer kommt hinter Meister Günding ins Ziel und bewahrt sich die Chance auf den Aufstieg in die Kreisliga über die Relegation: Indersdorf oder Niederroth.

TSV Hilgertshausen TSV Indersdorf 2:3: Nach dieser Niederlage im Spitzenspiel ist der TSV Hilgertshausen raus im Kampf um Relegationsplatz zwei. Indersdorf hingegen hat noch eine theoretische Chance.

Niederroth reicht in Günding ein Remis, Indersdorf muss Erdweg schlagen und auf einen Ausrutscher der Niederrother hoffen. Dann wären beide Mannschaften punktgleich, Indersdorf aber hat den direkten Vergleich gegen Niederroth für sich entschieden.

Rund 350 Zuschauer sahen eine intensive und spannende Kreisklassenpartie zwischen dem Tabellendritten TSV Hilgertshausen und Verfolger Indersdorf. Es war von Beginn an das Spiel, das die Ausgangssituation versprach.

Indersdorf erwischte den besseren Start. Nach einer Ecke erzielte Felix Förster per Kopf die frühe Führung (8.) Die nächste Möglichkeit gehörte den Hausherren. Eine Flanke von Tim Borsbach nahm Eric Güntner volley, traf aber nur das Außennetz (10.) Nach 27 Minuten erhöhten die Gäste auf 0:2, nach einer Hereingabe traf Kilian Schmeller per Sonntagsschuss in den Winkel. Kurz vor der Halbzeit hätte Marius Klimmer verkürzen können, sein Schuss ging aber knapp über das Tor (44).

Nach der Halbzeit war Hilgertshausen gegen zu passive Indersdorfer die überlegene Mannschaft – und belohnte sich: Nach einem langen Frei㈠stoß köpfte Felix Lang an die Latte, Jakob Lorenz drückte den Abpraller über die Linie (62.). Der Ausgleich fiel in der 68. Spielminute: Alex Racki wird im Strafraum gefoult, Milos Kobilarov verwandelt den berechtigten Strafstoß souverän.

Beide Teams wollten den Sieg. Entsprechend aufreibend waren die letzten Minuten. In der Nachspielzeit (94.+4) setzte Förster den Ball per Kopfball-Bogenlampe über den starken Keeper Aron Sturm ins Tor. Aus Abseitsposition? „Auch wenn der sonst gut agierende Schiedsrichter nach dem Spiel die Abseitsstellung bestätigte und im Nachhinein anders entschieden hätte, ändern lässt es sich nicht mehr“, so Hilgertshausens Abteilungsleiter Norbert Schneider.

TSV Schwabhausen – SpVgg Röhrmoos 3:1: Beim so wichtigen Match kamen die Röhrmooser nicht so recht in Fahrt. „Wir waren von Anfang an verkrampft, haben es zwar immer wieder versucht, doch so richtig ist es nicht gelaufen. Wir sind zwar immer nah dran, wenn aber dann fünf Prozent fehlen, dann langt es eben nicht“, resümierte Trainer Christian Keßler nach der Partie.

Über weite Strecken verpasste es der Gastgeber, in Führung zu gehen. Wie in den Partien zuvor klappte es mit der Chancenverwertung zunächst überhaupt nicht. Mit dem Toreschießen ging es beim Match in Schwabhausen erst ab der 70. Minute los. Christian Henning brachte sein Team in Führung, die Maximilian Mauer in der 86. Minute ausglich. Thomas Schneider brachte den TSV in der 90. Minute mit 2:1 in Führung. Ein Eigentor von Sebastian Hörmann machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

„Für die kommende Saison haben alle Spieler zugesagt“, freute sich der Röhrmooser Trainer Christian Keßler, der auch in der kommenden Saison die SpVgg coachen wird, trotz der Niederlage. Die Chemie in Röhrmoos stimmt also, und durch die Niederlage von Tandern gegen Niederroth (3:5) kommt es in 14 Tagen zum Showdown im Ringen um den Relegationsplatz zwischen Tandern (Heimspiel gegen Schwabhausen) und Röhrmoos (Heimspiel gegen Petershausen).

TSV Bergkirchen – SV Ampermoching 2:1: Der TSV Bergkirchen spuckte dem SV Ampermoching mit dem 2:1- Heimsieg mächtig in Suppe, denn durch die Niederlage kann der Gast nicht mehr ins Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz eingreifen. Im ersten Spielabschnitt neutralisierten sich die beiden Teams weitestgehend – Halbchancen hüben wie drüben – es ging torlos in die Pause. Marko Todorovic brachte in der 51. Minute den Gast aus Ampermoching in Führung, die Julius von Glasenapp egalisierte (63.).

In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst bekam Neofytos Ioannidis wegen einer Beleidigung des Gegenspielers die Rote Karte (90.+1), dann netzte Maxi Märkl zum 2:1- Siegtreffer für den TSV Bergkirchen ein (90.+3). „Wenn man in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt, war es sicherlich ein glücklicher Sieg. Aber den nehmen wir gerne“, sagte Trainer Simon Zacherl vom TSV Bergkirchen mit einem Augenzwinkern nach der Partie.

SV Haimhausen – SV Petershausen 5:1: Gute Laune, gute Stimmung, sonniger Sonntag und fünf Tore: SVH-Herz, was willst du mehr? Der gastgebende SV Haimhausen erwischte einen Sahnetag. Bis zur Pause hatten die Gastgeber ihrem Gast gleich vier Tore eingeschenkt.

Der sehr gut aufgelegte Michael Bednarek eröffnete den Torreigen mit einem Doppelschlag in der 2. und 27. Minute. Josef Kuffner in der 31. und nur vier Minuten später David Beer schraubten den Zwischen- und Pausenstand auf 4:0. Nach der Halbzeit erzielte Martin Weber in der 53. Minute das 5:0, ehe Andreas Leyerer in der 67. Minute für Kosmetikkorrektur sorgte. Beide Teams können am letzten Spieltag die Saison austrudeln lassen.

SpVgg Erdweg – SV Günding 0:3: Obwohl es tabellarisch für beide Mannschaften um nicht mehr viel ging, entwickelte sich in Erdweg ein ordentliches Kreisliga-Duell. Die Gastgeber fanden allerdings nur schwer in die Partie. Günding war in der ersten Hälfte präsenter in den Zweikämpfen, agierte konsequenter und nutzte die Nachlässigkeiten der Erdweger eiskalt aus. Christian Roth brachte den bereits feststehenden Meister nach 16 Minuten in Führung. Der Treffer gab den Gündingern Sicherheit, die in der Folge spielerisch zulegten und das Geschehen kontrollierten. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Schwarz auf 2:0 (45.). Eine höhere Führung wäre zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Erdweg ein anderes Gesicht. Die Gastgeber erarbeiteten sich gute Möglichkeiten, während Günding zu früh in den Verwaltungsmodus schaltete. Vor allem im Abschluss fehlte Erdweg jedoch die letzte Konsequenz. Selbst hochkarätige Chancen blieben ungenutzt – auch, weil SVG-Torhüter Thomas Bader starke Paraden zeigte. Erdweg investierte viel, belohnte sich aber nicht mehr. Stattdessen sorgte Florian Riedl kurz vor Schluss für die Entscheidung (88.). Günding unterstrich mit dem Sieg trotz feststehender Meisterschaft seine Klasse, während Erdweg die Saison auf Rang sechs abschließen wird.

SV Odelzhausen – AEG Dachau 3:2: Odelzhausen erwischte den besseren Start und kam vor allem nach Standardsituationen früh zu guten Möglichkeiten. Dennoch gingen die Gäste aus Dachau in Führung: Nach einem Ballverlust im Zentrum zog Vasileios Tselelmpis aus rund 20 Metern ab und traf sehenswert in den Winkel (16.).

Die Gastgeber zeigten sich jedoch unbeeindruckt und drehten die Partie noch vor der Pause. Zunächst eroberte Peter Wagner auf der rechten Seite den Ball, zog in den Strafraum und legte quer, wo Magnus Winkler zum 1:1 einschob (37.). Nur drei Minuten später brachte Markus Prukop den SVO nach einer Freistoßflanke per Kopf mit 2:1 in Führung. Daniel Karlstetter erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Ecke sogar noch auf 3:1 (45.+4).

Nach dem Seitenwechsel kam AEG besser aus der Kabine und verkürzte erneut mit einem Distanzschuss: Vasileios Gitsas traf aus etwa 20 Metern (52.). In der Schlussphase investierten die Dachauer Griechen viel, zwingende Torchancen gab es aber kaum noch. Stattdessen verpasste Odelzhausen bei mehreren Kontern die Vorentscheidung, als zwei Lupfer-Versuche nur knapp das Ziel verfehlten.

FC Tandern – SV Niederroth 3:5: Niederroth erwischte in Tandern den besseren Start und ging nach einem Eckball durch Spielertrainer Dominic Reisner früh in Führung (19.). Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Dominik Glas glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus. Der SVN blieb dennoch die spielbestimmende Mannschaft und legte in der 37. Minute erneut vor, als Mateo Velic zum 2:1 traf. Doch hielt die Führung nicht bis zur Pause. Nach einer Standardsituation erzielte Timo Ostermair kurz vor dem Seitenwechsel das 2:2 (44.).

Auch nach der Pause hatte Niederroth mehr vom Spiel, während Tandern vor allem mit langen Bällen agierte. In der 77. Minute brachte Reisner den SVN dann erneut in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Vinzent Osterauer auf 4:2 (81.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Mateo Velic legte kurz vor Schluss sogar noch das 5:2 nach (87.), ehe Sebastian Frohnwieser noch Ergebniskosmetik betrieb (89.).

Mit dem verdienten 5:3-Erfolg wahrte Niederroth die Chance auf die Aufstiegsrelegation, ist aber noch nicht sicher qualifiziert. Weil Konkurrent Indersdorf tief in der Nachspielzeit ebenfalls gewann, benötigt der SVN am letzten Spieltag gegen Meister Günding mindestens noch einen Punkt.

Kreisklasse Zugspitze

TSV Pentenried – VfL Egenburg 0:5: Eigentlich kaum zu glauben: Egenburg – in den vergangenen Jahren meist im oberen Tabellendrittel zu finden – hatte seit der Winterpause kein Spiel mehr gewonnen. Im neunten Versuch platzte nun aber der Knoten. Trotz zahlreicher Ausfälle zeigte sich der VfL in Pentenried effizient und nutzte seine Chancen konsequent.

Schon in der Anfangsphase vergaben Ales Szczepurek und Hannes Zech gute Möglichkeiten, ehe es nach 20 Minuten doch klingelte: Szczepurek legte für Zech auf, der zum 1:0 einschob. Mitte der ersten Hälfte kam Pentenried zwar besser ins Spiel, klare Chancen ließen die Gastgeber aber vermissen. Kurz vor der Pause folgte dann die entscheidende Szene: Nach einem langen Ball von VfL-Keeper Michael Wagner wollte Thomas Berglmeir den weit vor dem Tor stehenden Schlussmann überlupfen. Der Keeper verhinderte den Treffer mit der Hand außerhalb des Strafraums und sah Rot.

In Überzahl zog Egenburg davon. Sebastian Grüner erhöhte nach Vorarbeit von Szczepurek auf 2:0 (53.), ehe Szczepurek selbst per Lupfer das 3:0 nachlegte (57.). Pentenried gab sich zwar nicht auf, scheiterte aber mehrfach an Wagner oder dem eigenen Abschluss. Thomas Berglmeir (75.) und erneut ㈠Szczepurek (81.) machten den ersten VfL-Sieg im Jahr 2026 perfekt.