Hilger und Fuchs wirbeln: Grafing siegt, Hohenlinden jubelt

Während Bernhard Hilger den TSV Grafing mit einem eiskalten Doppelpack im Alleingang zum fulminanten Auswärtssieg schießt, beweisen andere Teams pure Nervenstärke. Im Fokus des Spieltags stehen neben den treffsicheren Torjägern vor allem späte Derby-Helden und bittere Eigentore, die den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellen.

Ergin-Elfer reicht nicht: Paulus rettet Dreistern den Punkt



In einer defensiv geprägten Partie sahen die lediglich 25 Zuschauer beim FC Dreistern-Neutrudering ein leistungsgerechtes Unentschieden gegen die SpVgg Höhenkirchen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel nach knapp einer Stunde an Fahrt auf. Die Gäste gingen in der 58. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Turan Ergin in Führung. Die Freude der Spielvereinigung währte jedoch nur kurz: Fast im Gegenzug bewies Luca Paulus Nervenstärke und glich in der 61. Minute zum 1:1-Endstand aus.

Hilger-Doppelpack besiegelt bitteren Glonner Nachmittag

Der TSV Grafing zeigte beim ASV Glonn eine Machtdemonstration und entführte vor 60 Zuschauern souverän alle drei Punkte. Moritz Saißreiner schockte die Hausherren bereits in der 3. Minute mit der frühen Führung. Ein unglückliches Eigentor von Simon Schuler kurz vor der Pause (40.) zog Glonn endgültig den Zahn. Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Bernhard Hilger: Mit einem Doppelpack in der 48. und 70. Minute schraubte er das Ergebnis auf ein deutliches 4:0 und besiegelte den hochverdienten Grafinger Auswärtssieg.

Fuchs dreht die Partie in Unterzahl-Krimi

Ein dramatisches Derby sahen die 80 Zuschauer in Forstinning, bei dem die Gäste aus Hohenlinden das glücklichere Ende für sich verbuchten. Die Landesliga-Reserve des VfB ging zunächst durch Stefan Zollner nach 25 Minuten in Führung und nahm den Vorsprung mit in die Kabine. Im zweiten Durchgang drehte der SV Hohenlinden jedoch auf. Zoran Pejic besorgte in der 64. Minute den Ausgleich, ehe Manuel Fuchs zehn Minuten vor dem Ende das Spiel komplett zugunsten der Gäste drehte. Auch die Gelb-Rote Karte für Hohenlindens Sebastian Roß in der turbulenten Schlussphase (84.) änderte nichts mehr am Auswärtsdreier.

Putzbrunn profitiert von Eigentor und dreht spät auf

Lange Zeit bissen sich die Offensivreihen des Putzbrunner SV am ATSV Kirchseeon die Zähne aus, doch am Ende feierten die Gäste einen klaren 3:0-Erfolg. Vor 80 Zuschauern brachte ein unglückliches Eigentor von Kirchseeons Daniel Alberter in der 63. Minute den Stein ins Rollen. Die Hausherren mussten nun öffnen, was Putzbrunn eiskalt ausnutzte. Yanis Mohammed erhöhte in der 70. Minute auf 2:0, bevor Lukas Grotzki zehn Minuten vor dem Abpfiff mit dem 3:0 den Deckel auf die Partie machte.