Hilgener Rückzug eröffnet Ligaverbleib für Glehner Damen

Zu Tode betrübt und dann himmelhoch jauchzend: Wenige Stunden nach der 1:4 (1:0)-Niederlage gegen Union Nettetal, die den bitteren Gang in die Bezirksliga bedeutet hätte, erreichte die Glehner Damen die Nachricht vom Rückzug der TG Hilgen aus der Landesliga. Damit spielen die Mädchen von Christopher Papadopoulos und Christian Kaiser 2025/26 doch noch im dritten Jahr in Folge in der zweithöchsten Verbandsspielklasse.

„Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn wir den Ligaerhalt sportlich geschafft hätten“, sagte Papadopoulos nach dem Spiel. „Aber für diese glücklichen Umstände sind wir natürlich dankbar. Unser Augenmerk muss nun darauf liegen, den Kader in der Spitze und Breite zu verstärken, damit uns nicht die dritte Zittersaison in Folge ereilt. Neuzugänge sind daher bei den Blau-Weißen herzlich willkommen.