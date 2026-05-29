Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 verspricht noch einmal reichlich Spannung – sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um Klassenerhalt und Relegationsplatz. Während Tabellenführer TuS Pewsum weiter ungeschlagen durch die Saison marschiert, hofft Verfolger Großefehn zumindest theoretisch noch auf eine späte Wendung. Im Tabellenkeller kämpfen mehrere Teams um die letzten Chancen auf den Ligaverbleib.

Im direkten Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld geht es vor allem darum, frühzeitig die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. Borssum hat aktuell sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und könnte mit einem Heimsieg wohl endgültig durch sein. Larrelt/Wybelsum dagegen benötigt ebenfalls noch Zähler, um nicht doch noch in Gefahr zu geraten. Die Ausgangslage verspricht eine umkämpfte Begegnung.

Morgen, 16:00 Uhr TuS Pewsum Pewsum SpVg Aurich SpVg Aurich 16:00 PUSH

Der souveräne Spitzenreiter steht kurz vor der Meisterschaft und will seine beeindruckende Bilanz weiter ausbauen. 25 Siege aus 27 Spielen und ein Torverhältnis von 97:14 unterstreichen die Dominanz des TuS Pewsum in dieser Saison eindrucksvoll. Die SpVg Aurich benötigt dagegen weiterhin Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und reist als Außenseiter an. Das Ziel für Pewsum ist am Wochenende allerdings gar: die Meisterschaft soll endgültig final gemacht werden, mit Schützenhilfe aus Wiesmoor könnte das auch schon am Freitag vom Sofa aus gefeiert werden.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TuS Middels TuS Middels SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove 15:00 PUSH

Middels und Concordia Ihrhove trennt in der Tabelle nur ein kleiner Abstand, dennoch reisen die Gäste mit der besseren Saisonbilanz an. Ihrhove überzeugte bislang vor allem offensiv mit 68 erzielten Treffern und zählt zu den torhungrigsten Teams der Liga. Middels punktete dagegen häufig über mannschaftliche Geschlossenheit und defensive Stabilität. Vieles spricht für ein Duell auf Augenhöhe.

Für Aufsteiger Süderneuland zählt im Heimspiel gegen Bunde wohl nur noch ein Sieg. Mit lediglich 21 Punkten steckt die Mannschaft tief im Tabellenkeller und braucht dringend Zähler, um die Chance auf den Relegationsplatz zu wahren. Der TV Bunde reist dagegen mit etwas mehr Ruhe an, hat den Klassenerhalt aber ebenfalls noch nicht endgültig sicher. Gerade deshalb dürfte die Partie von hoher Intensität geprägt sein.

Morgen, 16:30 Uhr SV Hage SV Hage FC Norden FC Norden 16:30 PUSH

Im Ostfriesland-Duell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im gesicherten Tabellenmittelfeld stehen, aber noch Chancen auf eine bessere Endplatzierung besitzen. Hage geht als Favorit in die Partie und überzeugte bislang vor allem mit Stabilität und einer konstant starken Saison. Norden hingegen zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen und will nach drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Die Zuschauer dürfen ein intensives Derby erwarten.

Für Germania Leer wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Vier Punkte Rückstand auf den Relegationsrang lassen dem Absteiger kaum noch Spielraum, weshalb gegen Wallinghausen dringend gepunktet werden muss. Die Gäste spielen eine starke Saison und haben sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Gerade offensiv präsentierte sich Wallinghausen zuletzt in guter Form.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf TuS Eintracht Hinte TuS Hinte 15:00 PUSH

TuRa Westrhauderfehn spielt eine starke Saison und geht gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger aus Hinte als klarer Favorit in die Partie. Die Gastgeber verfügen über eine der besten Offensiven der Liga und wollen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen. Hinte dagegen steht mit dem Rücken zur Wand und benötigt dringend Punkte im Kampf gegen den direkten Abstieg. Für den Aufsteiger könnte es bereits ein richtungsweisendes Wochenende werden.

Heute, 19:30 Uhr VfB Germania Wiesmoor VfB Wiesmoor SV Großefehn Großefehn 19:30 PUSH