„Hilft ja nichts“: Personell geschwächter SV Krün geht auch in Haunshofen baden

Nur: Das Ergebnis bleibt dasselbe. Auch bei der 0:5-Packung gegen den SV Haunshofen fehlen am Ende die Körner.

„Es hilft ja nichts“, sagt Trainer Stephan Benz über die fünfte Niederlage in Folge. Mit nur zwölf Spielern war sein Team die über einstündige Auswärtsfahrt angetreten, bereits vor Anpfiff war klar: Die Gäste werden leiden müssen. Und taten das zunächst durchaus mit Bravour. Mit einer dicht gestaffelten 4-4-2-Formation empfing der SVK den Club aus dem Landkreis Weilheim-Schongau und ließ so gut wie nichts zu. „Wir haben gebissen und verteidigt“, betont Benz. Was fehlte war das Glück: Alois Sprenger war nach feinem Steckpass von Thomas Mayer allein auf weiter Flur, doch sein Schuss klatschte an den Pfosten. „Danach hat uns einfach die Energie verlassen.“