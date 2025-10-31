Hilferuf aus Bamberg: Heimspiel des FC Eintracht droht Absage

Diese Meldung kommt doch recht überraschend: Der FC Eintracht Bamberg kann sein Heimspiel in der Bayernliga Nord am Sonntag gegen den TSV Kornburg nicht im heimischen Fuchspark-Stadion austragen und sucht nun händeringend nach einer Alternative außerhalb der Domstadt. Das teilte der Verein am Freitagvormittag über seine Social-Media-Kanäle mit.

Die Domreiter haben ein offizielles Statement veröffentlicht, das wie folgt lautet: "Leider hat die Stadt Bamberg alle Rasenplätze – inklusive Stadion – gesperrt, sodass unser Bayernligaspiel gegen den TSV Kornburg am Sonntag, 02.11. um 14:00 Uhr aktuell nicht in Bamberg stattfinden kann. Wir sind daher auf der Suche nach einer Ausweichspielstätte im näheren Umkreis, um die Partie dennoch austragen zu können. Wer kann helfen oder hat einen Platz zur Verfügung? Bitte meldet euch direkt bei uns per Nachricht oder E-Mail an s.dorsch@fce2010.de. Wir hoffen auf schnelle Unterstützung, damit das Spiel wie geplant stattfinden kann!"

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Für uns war der Sieg in Eltersdorf enorm wichtig. Zum einen, um auf Tuchfühlung zu den Führenden zu bleiben. Zum anderen, weil es natürlich Mut gibt für die nächsten Spiele, wenn du beim Tabellenführer ohne Gegentor gewinnst. Diesen Flow wollen wir mitnehmen. Gegen Kornburg wird das alles andere als leicht. Das ist ein Team, das sehr viele gute Einzelspieler hat. Für uns wird es wesentlich sein, das eigene Tor zu schützen und alles zu tun, dass sich die Kornburger daran die Zähne ausbeißen. Offensiv haben wir viel Qualität und werden dann auch zu Chancen kommen."

Personal: Simon Kollmer kuriert weiterhin seinen Kreuzbandriss aus.