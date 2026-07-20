Hilfe, mein Kind will Schiedsrichter werden!

Warum Schiedsrichter werden. – Foto: IMAGO IMAGES

Ohne Schiedsrichter geht im Fußball nichts. Es gibt keinen schönen Spielzug, keine mitreißenden Zweikämpfe und keine dramatischen Tore, wenn kein Schiedsrichter auf dem Platz steht und darauf achtet, dass die Integrität des Sports gewahrt wird. Und gleichzeitig ist es der undankbarste Job auf dem Feld. Im Zweifel kann ein Schiedsrichter über Sieg oder Niederlage, über Auf- oder Abstieg entscheiden - und bekommt dementsprechend auch den Ärger ab. Das Thema Schiedsrichtermangel ist daher seit Jahrzehnten präsent.

In den vergangenen vier Jahren, so berichtet Baur, habe sich die Anzahl der Schiedsrichter in Düsseldorf um 50 Prozent erhöht. 360 aktive Unparteiische sind derzeit in der Landeshauptstadt unterwegs. Das klingt zwar nach viel, dennoch kann nicht jedes Spiel mit einem neutralen Schiedsrichter besetzt werden.

„Ich bin seit 23 Jahren Schiedsrichter, und so lange kenne ich das Thema schon“, sagt Dennis Baur. Er selbst ist Schiedsrichter aus Leidenschaft, seit er 15 Jahre alt war, und ist mittlerweile Vorsitzender des Düsseldorfer Kreisschiedsrichterausschusses. „Man muss aber auch sagen, dass der FVN gerade mit hybriden Lehrgängen in Duisburg auf einem sehr guten Weg ist. Im Bundesvergleich sogar Spitzenreiter.“

Baur verweist dabei gerne auf eine spezielle Homepage: www.werdeschiedsrichter.de . Dort gibt es alle nötigen Informationen. Zum Beispiel, wann und wo wieder ein Ausbildungslehrgang stattfindet.

Ab welchem Alter kann mein Kind Schiedsrichter werden?

In Düsseldorf ist das nicht festgeschrieben. „Wir haben dennoch gesagt, dass 14 Jahre das früheste Alter wäre“, erklärt Baur. Alles andere würde zu viele Kapazitäten binden.

Wie läuft so ein Lehrgang ab? Gibt es eine Prüfung?

Es gibt verschiedene Schulungen, bei denen die Regeln erklärt werden. Am Ende gibt es neben einem Coopertest auch eine Prüfung. Es gibt ein Portfolio von Fragen, die im Laufe des Lehrgangs durchgesprochen werden, 30 davon kommen in die endgültige Prüfung.

Dabei werden neben einfacheren Fragen, etwa wann Abseits gepfiffen wird oder wie ein Spiel nach welcher Entscheidung fortgesetzt wird, auch Spezialfragen gestellt. Der Klassiker: Was passiert, wenn ein Ball bei der Ausführung eines Elfmeters in der Luft noch vor der Torlinie platzt? Am Ende muss man 50 Punkte schaffen, um die Prüfung zu bestehen.

Für die Teilnehmer ist der Lehrgang kostenlos.

Wie geht es danach weiter?

Vor einigen Jahren hat der DFB ein Patensystem ins Leben gerufen. „Erst einmal ist vorgesehen, dass ein Pate drei Spiele eines Neulings betreut“, erklärt Baur. Je nach Entwicklung wird entschieden, ob dieser dann allein aufs Feld geschickt wird oder noch weitere Betreuung braucht.

„Es geht dann auch nicht darum, dass sie jede Entscheidung richtig treffen müssen. Vor allem, wenn sie noch jünger sind. Wir wissen alle, dass bei einem D-Jugendspiel das Schlimmste ist, was drumherum passiert. Das Wichtigste ist, dass sie erst einmal das Geradeauslaufen und die Pfeife beherrschen. Die neuen Schiedsrichter sollen in die Thematik eingeführt werden.“

Lernt mein Kind, mit Gewalt auf dem Platz umzugehen?

„Wir haben jeden Monat Schulungen, bei denen die brandaktuellen Themen im Kreis besprochen werden“, erklärt Baur. Neulinge haben aber meist erst einmal einen anderen Bedarf und werden separat betreut. „Es ist wichtig, dass auch Gespräche mit Eltern geführt werden, wenn sich Dinge ereignet haben, bei denen die Kinder vielleicht auch Angst haben, darüber zu sprechen.“

Das Patensystem sei aber allein deshalb schon ein Erfolg, weil die Vereine mit einem ganz anderen Verständnis an die Sache gehen. „Die Vereine sind da wirklich sensibel“, sagt Baur. Es gibt aber auch Kreiskonfliktbeauftragte. Bei etwaigen Geschehnissen werden diese eingebunden, auch bei auffälligen Trainern zum Beispiel.

„Wir sprechen da auch über die Vorbildfunktion. Meist arbeiten diese mit Kindern im gleichen Alter, da muss man als Trainer aufpassen. Wir achten darauf, dass die Kinder und Schiedsrichter geschützt werden.“

Gibt es Ansprechpartner, wenn mein Kind Hilfe braucht?

Ja. Es gibt die jeweiligen Ansetzer, die bestimmen, welcher Schiedsrichter welches Spiel pfeift. Dann gibt es den Jungschiedsrichter-Referenten, der alle Neuen betreut und die jeweiligen Einteilungen vornimmt. „Zu den jeweiligen Paten gibt es dann auch noch einmal einen anderen Kontakt, gerade wenn man schon mehrfach gemeinsam draußen war“, sagt Baur.

Welche Vorteile kann es haben, Schiedsrichter zu sein?

Zum einen ist da natürlich die Aufwandsentschädigung. Diese ist jeweils abhängig von der Ligenhöhe. In der D-Jugend-Kreisklasse gibt es weniger als in der Herren-Kreisliga oder in der Oberliga. „Das ist ein nettes Taschengeld“, sagt auch Baur, der aber einen viel größeren Vorteil im Schiedsrichter-Job sieht: „In allererster Linie ist es die persönliche Entwicklung. Gerade bei jüngeren Schiedsrichtern sieht man nach drei, vier Jahren einen enormen Mehrwert. Man lernt, sich gegen 22 Leute durchzusetzen. Man lernt, mit Konflikten umzugehen. Es ist dabei aber auch die Frage, ob es einem Spaß macht. Wenn es einem Spaß macht, kann diese Aufgabe einem viel geben.“

Außerdem gibt es unter den Schiedsrichtern eine enorme Gemeinschaft. Es gibt Jugend- und Seniorenmannschaften, die immer wieder auch selbst Turniere spielen und Fahrten machen. Es gibt eine Saisoneröffnung und eine Weihnachtsfeier. „Mehr Multikulti als unter den Schiedsrichtern geht auch nicht. Das ist schon interessant zu sehen, wie harmonisch das alles untereinander vonstattengeht.“

Und: Der Schiedsrichterausweis berechtigt zum freien Eintritt bei allen DFB-Spielen, also bis hoch in die Bundesliga.

Wie viel Zeitaufwand bringt es mit sich, Schiedsrichter zu sein?

Das kommt natürlich darauf an, wie man sich das selbst einteilen möchte. Man kann jeden Tag zur Verfügung stehen. Viele Schiedsrichter sind aber auch selbst noch als Spieler aktiv. Diesen Tag und weitere können sie sich austragen lassen. „Es gibt einmal im Monat eine Schulung, bei der dann Anweisungen, Neuerungen oder Regeländerungen mitgeteilt werden und man in den Austausch mit Kollegen geht. Diese gehen von 19 bis etwa 21 Uhr.“

Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es?

„Je früher man anfängt, desto höher sind die Möglichkeiten“, sagt Baur. „Wer mit 30 anfängt, schafft es wahrscheinlich nicht mehr in die Bundesliga.“ In Düsseldorf gibt es aktuell unter anderem drei junge Talente. Von sechs Plätzen in der DFB-Junioren-Nachwuchsliga für den Fußballverband Niederrhein stammen drei aus Düsseldorf.

Man muss aber auch nicht zwingend hoch hinaus wollen: „Es gibt viele, die das auch als Hobby sehen und nie den Ansporn hatten, so hoch wie möglich zu pfeifen. Auch die braucht man mehr denn je.“