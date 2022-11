Hilfe für Vereine: HFV-Treffen in Nieder-Ofleiden HFV: +++ Wie sollten sich Sport-Vereine fit für die Zukunft machen? Als eines der dringendsten Probleme hat der Hessische Fußball-Verband (HFV) das Gewinnen von... +++

ALSFELD - Wie sollten sich Sport-Vereine fit für die Zukunft machen? Als eines der dringendsten Probleme hat der Hessische Fußball-Verband (HFV) das Gewinnen von ehrenamtlichen Mitarbeitern erkannt. Das bestätigen auch Umfragen des Verbandes, nach der jeder zweite Verein vor der Herausforderung steht, ausreichend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Vereinsarbeit zu gewinnen. In diesem Zusammenhang möchte der HFV praktikable Lösungsansätze aufzeigen, die jeder Verein sofort anwenden kann. Damit lässt sich die Situation im eigenen Verein direkt verbessern. Inhaltlich geht es um die folgenden vier Bausteine des Ehrenamtsmanagements: Mitarbeiter-/innen gewinnen, qualifizieren, binden und letztlich auch zu verabschieden. Dazu bietet der Verband, in Zusammenarbeit mit dem Fußballkreis Alsfeld, einen HFV-Vorstandstreff an. Dabei soll über das Thema diskutiert, aber auch Lösungsansätze gezeigt werden. Der HFV-Vorstandstreff findet am Mittwoch, 16. November,um 18 Uhr im Sportheim des SV Nieder-Ofleiden (Am Sportfeld 2) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Getränke und ein Snack vor Beginn der Veranstaltung wird vorbereitet.