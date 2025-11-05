Hilfe für den Abstiegskampf: Unterbuchberger wird "Co" beim ASCK

Seit 2001 ist der ASCK Simbach - der vor der Fusion mit dem SC Kirchberg als ASC Simbach an den Start ging - durchgängig auf Bezirksebene vertreten. In der Saison 2018/2019 haben die Innstädter sogar eine Landesliga-Spielzeit in ihrer Historie stehen. Ausgerechnet in der Jubiläums-Saison - Simbach schaffte vor einem Vierteljahrhundert als Meister der Kreisliga Passau den Sprung in die Bezirksliga - stecken Damböck, Lindner & Co. mitten im Abstiegskampf und haben nach 17. Spieltagen erst 13 Punkte verbuchen können. Der Tabellendreizehnte liegt damit vier Zähler hinter dem zwölften Rang, der den direkten Klassenerhalt bedeuten würde, hat aber zugleich lediglich zwei Punkte Vorsprung zu den direkten Abstiegsplätzen. Kurz vor der Winterpause hat der Klub Daniel Unterbuchberger als Co-Trainer verpflichtet. Der 41-Jährige ist in der Grenzstadt ein alter Bekannter, trug bereits als Aktiver einige Jahre das ASCK-Trikot und betreute in der Saison 2021/2022 das B-Team.

"Daniel wird unseren Spielertrainer Kevin Grobauer von der Seitenlinie aus unterstützen und seine Erfahrung in die Arbeit mit der Mannschaft einbringen. Uns war wichtig, jemanden zu finden, der den Verein kennt und den Fußball versteht. Daniel ist ja im Verein kein Unbekannter. Er wird unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung und Emotion gut tun", meint Simbachs Sportlicher Leiter Christian Allramseder.







Unterbuchberger, der bis vor Kurzem den A-Klassisten TSV-DJK Malching coachte, blickt seinem Comeback an der Gollinger Straße erwartungsfroh entgegen: "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe als Co Trainer von Kevin mitzuhelfen, den ASCK in der Bezirksliga zu halten. Nach meinem Rücktritt in Malching ist Christian Allramseder ein paar Tage später auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich Kevin an der Linie unterstützen möchte. Da ich beim ASCK sportlich wunderbare Jahre hatte, ist mir die Antwort nicht schwer gefallen. Die Mannschaft hat Potenzial, ist sehr willig und fleißig. Alles Attribute, die wichtig sind, um Erfolg zu haben. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt davon, dass wir das Zeug haben, in der Bezirksliga zu bleiben."