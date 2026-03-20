Hilfe, die nicht selbstverständlich ist

– Foto: Germania Bleckenstedt

Der FC Germania Bleckenstedt hat in der Wintervorbereitung auf die Rückrunde auf fremde Infrastruktur zurückgegriffen und dabei Unterstützung aus der lokalen Fußballszene erhalten. Trainiert wurde auf dem Kunstrasenplatz der Arguumedia Sportarena bei Fortuna Lebenstedt. Zudem stellte Glück Auf Gebhardshagen Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung, auch für den Jugendbereich.

Eine zentrale Rolle spielte dabei Christoph Gruße, der die Nutzung des Kunstrasenplatzes in Lebenstedt organisierte und die Abläufe koordinierte. Die Kommunikation verlief laut Germania unkompliziert und verlässlich. Als Zeichen der Anerkennung überreichte der Verein einen Präsentkorb.

Auch in Gebhardshagen profitierte Bleckenstedt von den bereitgestellten Bedingungen. Neben der ersten Mannschaft konnten dort ebenfalls Nachwuchsteams trainieren. Die Unterstützung wurde unter anderem von Daniel Kotzian begleitet.