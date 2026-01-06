Hilfarths Anspruch: Platz zwei halten

Germania Hilfarth startet als Zweiter der Bezirksliga Staffel 4 in die Rückrunde und zieht insgesamt ein positives Fazit der Vorrunde. „Die Vorrunde ist anfangs sicherlich sehr gut verlaufen. Leider sind uns im Laufe der Vorrunde immer mehr wichtige Spieler weggebrochen, da haben wir hinten raus auch ein paar Punkte liegen lassen“, erklärt Trainer Nils Brandt. Dennoch überwiegt die Zufriedenheit: „Wir haben die Hinrunde mit einem sehr guten zweiten Platz abgeschlossen.“

Das Ziel für die Rückrunde ist klar formuliert, wenn auch mit Vorbehalt. „Den würden wir auch gerne verteidigen in der Rückrunde“, sagt Brandt, schränkt aber ein: „Mit dem kleinen Kader, der uns jetzt noch zur Verfügung ist, müssen wir schauen, ob das realistisch ist. Wir würden gerne lange oben dabei bleiben.“ Um die personellen Engpässe abzufedern, wird es Veränderungen geben. „Wir versuchen, etwas zu machen, weil wir vier bis fünf Ausfälle haben, die wir so nicht kompensiert bekommen“, betont der Coach, kündigt aber Augenmaß an: „Wir werden da sicherlich keine verrückten Sachen machen.“