Hilfarth und Kohlscheid bleiben makellos

Am 3. Spieltag setzt sich die Spitzengruppe der Bezirksliga Staffel 4 ab, während im Tabellenkeller die Sorgen wachsen.
Erkelenz überrollt Kuckum
Der Absteiger aus Erkelenz fuhr mit einem klaren 6:0 den ersten Saisonsieg ein und sprang auf Rang sieben. Sinan Kapar eröffnete den Torregen, ehe Marcel Nickels doppelt traf. Trotz einer Roten Karte gegen Yannick-Noel Pistor zur Pause blieb Erkelenz drückend überlegen. Kuckum dagegen bleibt mit null Punkten und 1:11 Toren Letzter.
SC Erkelenz – Niersquelle Kuckum 6:0
SC Erkelenz: Jacomo Patza, Jannik Huff, Lukas Klee (79. Gabriel Noel Filinski), Niklas Grimble (89. Cemil Sensoy), Marcel Nickels (89. Marcel Bürgener), Timon Miklas Grondowski (77. Mats Kleinen), Cagre Eray Eren, Robin Louis, Yannick-Noel Pistor, Leon Klerx, Sinan Kapar (87. Julius-Jonathan Kretschmer)
Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Robin Dahmen, Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern, Rico Bischof
Tore: 1:0 Sinan Kapar (22.), 2:0 Marcel Nickels (35.), 3:0 Marcel Nickels (49.), 4:0 Niklas Grimble (51.), 5:0 Gabriel Noel Filinski (84.), 6:0 Leon Klerx (85.)
Rot: Yannick-Noel Pistor (46./SC Erkelenz/Faulspiel (gelb wäre angebracht))
Mariadorf mit Kantersieg in Oidtweiler
Mariadorf feierte den ersten Saisonsieg eindrucksvoll und kletterte mit 12:8 Toren auf Rang sechs. Lucas Heitzer legte mit einem Doppelpack den Grundstein, ehe Fabian Nießen und Nico Dautzenberg erhöhten. Den Schlusspunkt setzte Johan Matti van Helden.
FC Concordia Oidtweiler – SV Alemannia Mariadorf 0:5
FC Concordia Oidtweiler: Moritz Bürger, Leon Roosen, Philipp Stollenwerk (59. Lukas Roosen), Lukas Schäfer (38. Lucas Hübner), Philip Derichs, Kevin Croe, Robin Switalla, Emre Karatag, Philipp Rosnersky (72. Gabriel Straub), Lukas Springmann, Lazar Savic
SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Maximilian Herbst, André Pang (74. Sebastian Schmidt), Nick Dümenil (86. Ivan Beker), Maurice Dautzenberg, Rico Kessel, Alexander Bayer, Johan Matti van Helden, Lucas Heitzer (88. Julian Schneiders), Nico Dautzenberg, Fabian Nießen (69. Niclas Hommelsheim)
Tore: 0:1 Lucas Heitzer (26.), 0:2 Lucas Heitzer (37.), 0:3 Fabian Nießen (44.), 0:4 Nico Dautzenberg (85.), 0:5 Johan Matti van Helden (88.)
Kohlscheid dreht in Unterzahl
In einem hochdramatischen Derby setzte sich der BC Kohlscheid in letzter Minute durch und verteidigte Platz zwei. Richterich führte zweimal, doch Daniel Simon Ott und Marc Milles glichen jeweils aus – Milles traf tief in der Nachspielzeit zum Sieg. Beide Teams mussten nach Roten Karten das Spiel zu zehnt beenden. Während Kohlscheid weiterhin verlustpunktfrei bleibt, wartet Richterich noch auf den ersten Sieg.
Rhenania Richterich – Kohlscheider BC 2:3
Rhenania Richterich: Norman Flecken, Dustin Bücken, Jan Joppien, Menael Djimbi, Till Freiburg, Serhan Yilmaz, Konrad Steigelmann (95. Sujan Jeyanthakumar), Jonas Wellershoff, Safet Feriz, Philipp Jansen (82. Wolfgang Mbonbo), Jannik Paul Luis Jaegers
Kohlscheider BC: Jannik Hohnl, Marc Milles, Niklas Schümmer, Sebastian Gösgens, Jan-Niklas Poth (80. Nathan Cicinho Nzuzi), Daniel Simon Ott, Fabio Schulz (46. Felix Schäfer), Tim Nießen (61. Fabian Daun), Jacob Nkrumah-Sarfo, Jeremy Labas, Jorge Ramos
Tore: 1:0 Menael Djimbi (13.), 1:1 Daniel Simon Ott (27.), 2:1 Jonas Wellershoff (45.), 2:2 Marc Milles (66.), 2:3 Marc Milles (90.+6)
Rot: Daniel Simon Ott (73./Kohlscheider BC/Schiedsrichterbeleidigung.)
Rot: Jan Joppien (76./Rhenania Richterich/Konzessionsentscheidung, unfassbar.)
Torfestival in Bergrath
Aufsteiger Bergrath gewann ein wildes Spiel gegen Haaren und liegt nun mit sechs Punkten im oberen Mittelfeld. Jürgen Finken und Sascha Schoenen erzielten jeweils Doppelpacks, ehe Marvin Meurer zum Endstand traf. Haaren war zwar früh mit 2:0 in Führung gegangen, brach danach aber defensiv völlig ein. Mit null Punkten und zwölf Gegentoren ist die DJK Tabellen-15.
Falke Bergrath – DJK FV Haaren 6:3
Falke Bergrath: Nino Angelo Rödder, Philipp-Aaron Nießen, Tanner Wilden, Resit Yilmaz, Ihsan Bal, Marvin Meurer, Emirhan Akcan (59. Lorik Islami), Melih Yilmaz, Marcel Mohr, Sascha Schoenen, Jürgen Finken
DJK FV Haaren: Timo Schmitz, David Lohmüller, Alexander Foerster, Luca Ernst (53. Joel Specht), Pablo Cesar Perez Schwartz, Cord Harder (46. Mohamed Benyamani), Maik Haass, Dominik Rüth, Mohamed Gouider, Hamid Osman (38. Youssef Assla), Peter Szczyrba (88. Cliff Sasu)
Tore: 0:1 Maik Haass (3.), 0:2 Peter Szczyrba (18.), 1:2 Jürgen Finken (26.), 2:2 Sascha Schoenen (39.), 3:2 Jürgen Finken (43.), 4:2 Philipp-Aaron Nießen (60.), 5:2 Sascha Schoenen (73.), 6:2 Marvin Meurer (83.), 6:3 Pablo Cesar Perez Schwartz (90.)
Weitere Ergebnisse am Wochenende: