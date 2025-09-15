Hilfarth und Kohlscheid bleiben makellos

– Foto: Ralf Meurer

Am 3. Spieltag setzt sich die Spitzengruppe der Bezirksliga Staffel 4 ab, während im Tabellenkeller die Sorgen wachsen.

Erkelenz überrollt Kuckum Der Absteiger aus Erkelenz fuhr mit einem klaren 6:0 den ersten Saisonsieg ein und sprang auf Rang sieben. Sinan Kapar eröffnete den Torregen, ehe Marcel Nickels doppelt traf. Trotz einer Roten Karte gegen Yannick-Noel Pistor zur Pause blieb Erkelenz drückend überlegen. Kuckum dagegen bleibt mit null Punkten und 1:11 Toren Letzter.

SC Erkelenz – Niersquelle Kuckum 6:0

SC Erkelenz: Jacomo Patza, Jannik Huff, Lukas Klee (79. Gabriel Noel Filinski), Niklas Grimble (89. Cemil Sensoy), Marcel Nickels (89. Marcel Bürgener), Timon Miklas Grondowski (77. Mats Kleinen), Cagre Eray Eren, Robin Louis, Yannick-Noel Pistor, Leon Klerx, Sinan Kapar (87. Julius-Jonathan Kretschmer)

Niersquelle Kuckum: Yannik Gillessen, Yannik Bürger, Robin Dahmen, Amon Winzen, Luca Faenger, Simon Schopen, Fabio Esposito, Benedict Krüger, Patrick Knorn, Artur Matern, Rico Bischof

Tore: 1:0 Sinan Kapar (22.), 2:0 Marcel Nickels (35.), 3:0 Marcel Nickels (49.), 4:0 Niklas Grimble (51.), 5:0 Gabriel Noel Filinski (84.), 6:0 Leon Klerx (85.)

Rot: Yannick-Noel Pistor (46./SC Erkelenz/Faulspiel (gelb wäre angebracht))

Mariadorf mit Kantersieg in Oidtweiler Mariadorf feierte den ersten Saisonsieg eindrucksvoll und kletterte mit 12:8 Toren auf Rang sechs. Lucas Heitzer legte mit einem Doppelpack den Grundstein, ehe Fabian Nießen und Nico Dautzenberg erhöhten. Den Schlusspunkt setzte Johan Matti van Helden.

FC Concordia Oidtweiler – SV Alemannia Mariadorf 0:5

FC Concordia Oidtweiler: Moritz Bürger, Leon Roosen, Philipp Stollenwerk (59. Lukas Roosen), Lukas Schäfer (38. Lucas Hübner), Philip Derichs, Kevin Croe, Robin Switalla, Emre Karatag, Philipp Rosnersky (72. Gabriel Straub), Lukas Springmann, Lazar Savic

SV Alemannia Mariadorf: Marco Kirschall, Maximilian Herbst, André Pang (74. Sebastian Schmidt), Nick Dümenil (86. Ivan Beker), Maurice Dautzenberg, Rico Kessel, Alexander Bayer, Johan Matti van Helden, Lucas Heitzer (88. Julian Schneiders), Nico Dautzenberg, Fabian Nießen (69. Niclas Hommelsheim)

Tore: 0:1 Lucas Heitzer (26.), 0:2 Lucas Heitzer (37.), 0:3 Fabian Nießen (44.), 0:4 Nico Dautzenberg (85.), 0:5 Johan Matti van Helden (88.) Kohlscheid dreht in Unterzahl In einem hochdramatischen Derby setzte sich der BC Kohlscheid in letzter Minute durch und verteidigte Platz zwei. Richterich führte zweimal, doch Daniel Simon Ott und Marc Milles glichen jeweils aus – Milles traf tief in der Nachspielzeit zum Sieg. Beide Teams mussten nach Roten Karten das Spiel zu zehnt beenden. Während Kohlscheid weiterhin verlustpunktfrei bleibt, wartet Richterich noch auf den ersten Sieg.