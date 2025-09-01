Hilfarth müht sich gegen Aufsteiger

Gleich zum Auftakt der neuen Spielzeit standen in der Bezirksliga direkt zwei Kreis-Heinsberg-Derbys an. Während Germania Hilfarth da im Heimspiel gegen Aufsteiger SV Niersquelle Kuckum mit 2:1 (1:0) seiner Favoritenrolle gerecht wurde, kassierte Landesliga-Absteiger SC 09 Erkelenz im heimischen Willy-Stein-Stadion eine 1:2 (0:0) Niederlage gegen Ay-Yildiz Spor Hückelhoven.

Vor rund 200 Zuschauern startete Mitaufstiegsfavorit Hilfarth selbstbewusst, traf da aber auf eine aufmerksame Kuckumer Abwehr. Beide Mannschaften mussten dabei wichtige Spieler ersetzen. So fehlte bei der Germania Shpend Hasani urlaubsbedingt und bei Kuckum Benny Krüger, der nach seiner Ampelkarte im Pokalspiel gegen die SpVg Porz gesperrt passen musste. Ganz fehlen wird der Germania in Zukunft Mittelfeldakteur Sebair Ljatifi, den man von Vorstandsseite freigestellt hat. Dafür standen mit Jan Schaper (kam von Millich) und Paul Wolf (von Schafhausen) bereits zwei neue Akteure in Germanias Startelf.

Nach Wiederbeginn behielt Hilfarth zunächst zwar weiter die Spielkontrolle, kam aber nicht entscheidend zum Abschluss. Das gelang auf der Gegenseite dann aber den Niersquell-Kickern in der 57. Minute. Eine Freistoßflanke von Simon Schopen erreichte seinen aufgerückten Abwehrspieler Yannik Bürger. Der legte für den einlaufenden Rico Bischof mustergültig mit dem Kopf auf und gegen dessen wuchtigen Flachschuss war Hilfarths sonst zuverlässiger Keeper Oliver Mobers machtlos, es hieß also völlig überraschend 1:1.

Und die sorgten mit dafür, dass sich Hilfarth Feldvorteile erspielen konnte. Schon bald musste Paul Wolf aber verletzungsbedingt passen und wurde von Gino Krings ersetzt. Und der sollte noch ganz entscheidend am Ergebnis mitwirken. In der Nachspielzeit von Halbzeit eins gelang Hilfarth durch Pascal Schostock dann das 1:0.

Die Germania zeigte sich allerdings kaum beeindruckt, blieb ruhig und zog weiter ihr Kombinationsspiel ruhig durch. Und in der 78. Minute belohnte sich Hilfarth mit dem 2:1. Der für Wolf eingewechselte Krings umkurvte einige Gegenspieler und bediente mit einem Steckpass mustergültig den durchstartenden Danny Richter, der den Ball dann flach am herausstürzenden Kuckumer Torwart Yannik Gillessen vorbei ins Tor spitzelte. Dieses 2:1 war dann auch verdient, obwohl sich auch Gegner Kuckum bei seinem Ligadebüt als allemal ligatauglich präsentierte.

Yilmaz trifft doppelt

Den Auftakt in der Bezirksliga hatte sich derweil Landesliga-Absteiger SC 09 Erkelenz sicher etwas anders vorgestellt: Er startete mit einer 1:2-Heimniederlage im Derby gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven. In den ersten 45 Minuten präsentierten sich beide Teams mit einer doch eher mäßigen Leistung. Viele Geplänkel im Mittelfeld, aber keine Torraumszenen waren zu sehen.

Zur zweiten Halbzeit musste dann bei Hückelhoven der 47-jährige Cheftrainer Orhan Özkaya als Aktiver ran, er ersetzte den verletzten Ibrahim Karpuz. Und in der 52. Minute führte seine Mannschaft durch Mehmet Yilmaz plötzlich mit 1:0. Fast im Gegenzug hätte Neuzugang Nico Förster für Erkelenz aber eigentlich ausgleichen müssen. Aus kürzester Distanz drosch er den Ball übers Hückelhovener Gehäuse.

Das machte Hückelhoven in der 65. Minute dann deutlich besser, traf zum 2:0, wider hieß der Torschütze Mehmet Yilmaz. Ein vermeintliches Foul von Hückelhovens Keeper Sven Krimp am Erkelenzer Marcel Nickels bestrafte Schiedsrichter Yoshihiro Sanefuji in der 74. Minute dann mit einem Strafstoß, den Nickels selbst dann sicher zum 1:2-Anschlusstreffer verwandelte. Trotz bedingungsloser Schlussoffensive des SC 09 blieb es nach reichlich Nachspielzeit beim 2:1 von Hückelhoven.