Hilfarth dominiert Stolberg. – Foto: Michael Schnieders

Hilfarth mit souveränem Heimsieg Gegen den SC Stolberg feiert Hilfarth einen 3:0-Sieg. Eine Klatsche kassiert indes Ay-Yildizspor, während für Uevekoven die Meisterschaft fast sicher ist. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 4 Hilfarth Stolberg

Germania Hilfarth hat am 26. Spieltag die SG Stolberg mit 3:0 (1:0) besiegt. Und wie schon in der Hinrunde, damals gewann die Germania mit 2:1 in Stolberg, dominierte Hilfarth den Gegner. Diesmal sogar recht deutlich, denn neben den drei Toren erspielten sich die Schützlinge von Trainer Nils Brandt noch eine Vielzahl von Chancen. Spielerisch und läuferisch war Hilfarth dem Gegner aus Stolberg jedenfalls turmhoch überlegen.

Hilfarth erhöht die Schlagzahl Die erste Chance gab es bereits nach wenigen Minuten, als Sebahir Ljatifi per Freistoß von der Strafraumgrenze den Pfosten traf. Auch den folgenden Nachschuss setzte Shpend Hasani an den Pfosten. Und als kurz darauf auch Florent Sadiku aus aussichtsreicher Position den Ball übers Stolberger Tor drosch, machte sich beim Anhang der Germania schon leichter Unmut breit. „Wenn das so weiter geht, verlieren wir am Ende noch“, meinten einige Ungeduldige.

Aber die Germania stand weiter auf dem Gaspedal, blieb in der Abwehr aufmerksam und setzte Stolberg immer wieder unter Druck. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Jonas Nötzel hatte Hilfarth dann endlich Erfolg und kam durch Shpend Hasani zum längst verdiente 1:0: Hasani kam am Elfmeterpunkt an den Ball, spielte einen Gegenspieler aus und traf mit einem Linksschuss. Stolbergs Keeper Timon Götzenich war chancenlos. Stolberg bleibt ungefährlich