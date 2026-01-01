– Foto: Julia Sahr

Hilfarth löst das Ticket für Endrunde in Aachen Im Finale vor vollbesetzten Rängen tut sich der Favorit gegen Gastgeber Erkelenz sehr schwer, siegt erst nach Verlängerung und Neunmeterschießen 8:6 und ist damit bei der Endrunde in Aachen am Montag dabei. Finalist SC 09 hat sich nicht dafür qualifiziert

Nicht gerade mit Ruhm hatte sich Germania Hilfarth vor anderthalb Wochen beim Erka-Cup in der Karl-Fischer-Sporthalle bekleckert: Völlig überraschend schied der Titelverteidiger da schon in der Vorrunde aus. An gleicher Stätte war der ambitionierte Bezirksligist am Dienstagabend bei der Heinsberger Vorrunde des großen Aachener Sparkassen-Cups nun weitaus erfolgreicher:

Mit einem hart erkämpften 8:6-Finalerfolg nach Verlängerung und Neunmeterschießen gegen den SC 09 qualifizierte sich Hilfarth für die Endrunde in Aachen, die am kommenden Montag gespielt wird. Erkelenz ist dort nicht dabei, war im Vergleich mit dem Zweiten des am Tag zuvor ausgespielten Dürener Vorentscheids der „schlechtere“ Finalist. Das Ergebnis nach der regulären Spielzeit des Endspiels sprach zwar für die 09er, nicht aber die beiden weiteren Wertungskategorien, die Punktzahl und das Torverhältnis aus den Gruppenspielen – da war Germania Lich-Steinstraß am Vortag einfach besser. SC 09-Coach Pascal Thora, der wie beim Erka-Cup erwartungsgemäß auch wieder selbst mitspielte, war dennoch happy: „Klar wäre auch ich wieder mal gerne nach Aachen gefahren, doch auch so bin ich wahnsinnig stolz auf die Jungs. Wir haben Hilfarth einen ganz großen Fight geliefert.“ Dass bei der Germania nicht alles Goldwar, was glänzte, wollte ihr Coach Nils Brandt auch gar nicht bestreiten: „Wir haben heute nicht gut gespielt. Wenn wir in Aachen bestehen wollen, müssen wir uns ordentlich steigern. Doch wir haben unser erstes Ziel erreicht, und das lautete eindeutig, das Ticket nach Aachen zu lösen. Ich selbst habe da früher auch immer sehr gerne gespielt. Dementsprechend freue ich mich auch jetzt darauf.“

Das Endspiel geriet weit spannender, als das so mancher wohl gedacht hätte. Jan Schaper und Florent Sadiku brachten den Favoriten zwar 2:0 in Front, doch Marcel Nickels und Robin Louis schlugen zurück. Erneut Sadiku stellte auf 3:2, ehe Jannik Huff den SC 09 in die fünfminütige Verlängerung rettete. Ein reichlich umstrittenes Tor von Shpend Hasani nach einer Ecke führte dort zum 4:3. „Bei der Ecke lag eine klare Ball-Doppelberührung des Eckballschützen vor“, erklärte Thora, der wie seine Mannschaftskollegen heftig bei Schiedsrichter Lukas Koch reklamierte – vergeblich. Umso großer war dann bei den Blau-Weißen sieben Sekunden vor dem Abpfiff der Jubel: Da gelang Qazim Baliu tatsächlich noch das 4:4 – in Überzahl. Denn Hasani brummte da bereits seine dritte (!) Zeitstrafe an diesem Abend ab.