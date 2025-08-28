Hilfarth ist neuer Stadtmeister von Hückelhoven

Vor über 300 Zuschauern wurde das diesjährige Endspiel der Hückelhovener Stadtmeisterschaft in Brachelen ausgetragen. Es kam zur erwarteten Begegnung zwischen den beiden Bezirksligisten Ay-Yildizspor Hückelhoven und Germania Hilfarth. Hier setzte sich Hilfarth dramatisch im Elfmeterschießen (9:8) durch, zuvor war das Spiel torlos geblieben. Damit ist Ay-Yildizspor erstmal die Krone los, im Vorjahr hatte es noch TuS Jahn Hilfarth im Finale mit 5:0 geschlagen.

Der Weg dahin war für beide Mannschaften schwerer als erwartet. Die Germania musste im Viertelfinale gegen den Ortsnachbarn TuS antreten. Bis drei Minuten vor Schluss sah es nach einem Sieg für den B-Ligisten TuS Jahn aus, ehe sich Germania ins Elfmeterschießen rettete. Hier brachte erst der letzte Strafstoß die Entscheidung (7:6 n. E.). Das Halbfinale gestaltete Hilfarth dagegen mit 4:0 gegen SV Brachelen vergleichsweise entspannt.

Auch Ay-Yildizspor musste im Halbfinale gegen Millich nachsitzen, gewann hier mit 4:3 (n. E.). Zuvor hatte der Mitfavorit B-Ligist FC Viktoria Doveren mit 3:1 ausgeschaltet.

Im Finale war Germania Hilfarth dann in Halbzeit eins überlegen, ohne aus den zahlreichen Chancen Kapital zu schlagen. Diezweite Spielhälfte gestaltete Ay-Yildizspor ausgeglichener. Beide Mannschaften hatten mehrfach das Tor auf dem Fuß, stets verhinderten dies aber Pfosten, Latte oder zwei gut aufgelegte Torhüter. So musste auch dieses Spiel vom Punkt entschieden werden. Erst der 20. Elfmeter brachte die Entscheidung zu Gunsten der Germania, als der Schlussmann von Ay-Yildizspor Sven Krimp als Schütze an seinem Hilfarther Kollegen Thorben Achen scheiterte.