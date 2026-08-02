Hilfarth greift an: „Wir wollen ganz lange da oben dabei sein“ Nach Platz drei soll der breitere Kader den nächsten Schritt ermöglichen. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralf Meurer

Germania Hilfarth hat die Enttäuschung über Rang drei verarbeitet und die Konsequenzen gezogen. Mit zehn Neuzugängen und einem deutlich breiter aufgestellten Kader will Trainer Nils Brandt in der neuen Saison bis zum Schluss um die Spitzenplätze kämpfen.

Bei Germania Hilfarth läuft die Vorbereitung auf Hochtouren. Bereits seit dem 11. Juli arbeitet Trainer Nils Brandt mit seiner Mannschaft an den Grundlagen für die neue Bezirksliga-Spielzeit. Im Mittelpunkt standen zunächst das Wiedererlangen der körperlichen Fitness sowie das Zusammenführen der zahlreichen Neuzugänge. „Der Hauptfokus lag darauf, dass die Jungs sich kennenlernen, die Grundlagen zurückholen und wir aus den vielen Neuzugängen eine Mannschaft formen.“ Mit dem dritten Platz der vergangenen Saison kann sich Brandt bis heute nur bedingt anfreunden. „Die letzte Saison ist suboptimal gelaufen. Uns sind während der Saison viele Spieler aus unterschiedlichsten Gründen weggebrochen. Deshalb muss man am Ende zwar mit dem dritten Platz leben, aber ob wir uns bis heute wirklich damit angefreundet haben, kann ich nicht sagen. Ich glaube, das war am Ende das Maximum für unser Team, wobei sich das nicht richtig gut anfühlt.“

Die Lehren aus dieser Spielzeit flossen unmittelbar in die Kaderplanung ein. „Wir haben mitgenommen, dass wir den Kader breiter aufstellen müssen. Das ist uns gelungen. Wir haben insgesamt zehn neue Spieler verpflichtet und sind jetzt auf allen Positionen sehr gut besetzt, um Ausfälle besser kompensieren zu können.“ Die Integration der zahlreichen Neuzugänge bezeichnet der 44-Jährige als wichtigste Aufgabe der kommenden Wochen. Auf die Frage nach den Aufstiegsfavoriten vermeidet Brandt bewusst den Blick auf die Konkurrenz. „Wenn man mit dem dritten Platz der letzten Saison nicht zufrieden ist, dann wollen wir sicherlich ein Wörtchen dort oben mitreden und so lange wie möglich – länger als im letzten Jahr – um Platz eins spielen. Ich möchte aber keine anderen Vereine nennen, um irgendwem die Rolle des Aufstiegsfavoriten zuzuschieben.“